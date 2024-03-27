“بشرى سارة” مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع العام والخاص

منذ أيام قليلة هلت علينا نسائم الخير والبركات مع قدوم شهر رمضان الكريم ونقضي أوقتنا ما بين زيارة الأهل والأصدقاء وما بين التنعيم بالصلاة في المساجد وقضاء الأوقات الممتعة في هذا الشهر الكريم الذي تعلو فيه الهمم لزيادة العبادات والروحانيات، وتنقضي الأيام وها نحن على مشارف منتصف الشهر المبارك ولن يمضي الكثير إلا وقد انقضى الشهر الكريم ونجد أنفسنا باستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، ويسعى العاملين سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام لمعرفة أيام إجازة عيد الفطر المبارك لتنظيم أوقات سفرهم مع الأهل أو الأصدقاء وتنظيم رحلاتهم إن قرروا السفر في رحلات ممتعة.

موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع العام والخاص

يتحدد عيد الفطر المبارك وفقاً لرؤية هلال شهر شوال والذي تحدد موعده دار الإفتاء المصرية وكذلك معهد البحث الفلكي، وقد بدأ شهر رمضان الكريم في الحادي عشر من شهر مارس لعام ٢٠٢٤ولذلك فإن موعد عيد الفطر باذن الله سوف يكون يوم العاشر من شهر أبريل لعام ٢٠٢٤والموافق ليوم الأربعاء، وسوف تنطلق تكبيرات العيد صادحة من مختلف مساجد جمهورية مصر العربية في أوقات متقاربة ففي القاهرة مثلا سوف تبدأ صلاة العيد في الساعة الخامسة وتسع وخمسين دقيقة من صباح يوم الأربعاء.

أيام إجازات عيد الفطر المبارك

ويتم تحديد إجازة القطاع العام وفقا لقرار رئيس الوزراء والذي سوف يتم تحديدها خلال أيام قليلة، أما بالنسبة للإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص فسوف يتم تحديد أيام إجازتهم عن طريق وزير العمل الأمر الذي سوف يتم الإعلان عنه خلال أيام أيضاً، وتستمر إجازة عيد الفطر المبارك نحو ثلاثة أيام تستمر من العاشر من شهر أبريل وحتى يوم الثالث عشر من نفس الشهر.