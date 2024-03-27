“قول اسم البلد واكسب” اشترك الآن في مسابقة فريش fresh خلال شهر رمضان 2024

تعد شركة فريش للأجهزة الكهربائية من الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الكهربية وتحظى منتجاتها بإعجاب معظم مستخدميها وقد انطلقت في الأيام الماضية مع بداية شهر رمضان الكريم حملة المسابقة الإعلانية الموسعة للترويج للمنتجات وأيضا المسابقة التي تقيمها، وتعد الفنانة روبي والفنانة دينا الشربيني هما البطلتان الرسميتان لهذه الحملة الإعلانية الموسعة.

طريقة الاشتراك بمسابقة شركة فريش

ينتظر الكثيرون هذه المسابقة ويريدون الاشتراك بها أملا منهم في الفوز بأحد الأجهزة الكهربية والتي قد زاد سعرها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وقد انطلقت المسابقة في يوم العاشر من رمضان، وتعتمد الحملة الإعلانية على التعريف بأجهزة فريش الكهربائية المختلفة وعن الدول التي يتم تصدير الأجهزة لها، والاشتراك في المسابقة عبر خطوات سهلة وبسيطة هي

أولا يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة فريش .

ثانيا املء البيانات المطلوبة منك وهي الاسم رباعي وكتابة اسم المحافظة ورقم الهاتف المحمول.

اختيار الإجابة من بين الإجابات الظاهرة على الشاشة.

بالأخير ضغط كلمة ارسال.

طريقة ثانية للاشتراك في المسابقة

يمكنك أيضا الاشتراك في المسابقة عن طريق حل الفوازير المذاعة أثناء الإعلان والتي تتعلق باسم الدول التي يتم تصدير أجهزة الشركة لها وتستطيع الاشتراك باتباع الخطوات التالية:

ارسال الإجابة على رقم ٩٩٩عبر رسالة قصيرة

يتم عرض الأسئلة التي يجب عليك حلها عن طريق تطبيق الفيس بوك.

ويعرض إعلان شركة فريش للأجهزة الكهربائية على أكثر من قناة يتخلل المسلسلات والبرامج الرمضانية مثل: Mbc1 Mbc2 On drama Dmc



وتعد الغسالات والثلاجات وشاشات التليفزيون والتكيفات البوتاجازات والسخانات وكذلك المراوح من الأجهزة الكهربائية التي تنتجها الشركة، وسوف تكون الجوائز المقدمة من الشركة عبارة عن أفضل خمس أجهزة وليست لشخص واحد ولكن لخمسة أشخاص وتستمر المسابقة من يوم العاشر من رمضان وحتى يوم الخامس والعشرين من الشهر الكريم.