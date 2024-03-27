ما هي أسعار الدواء الجديدة بعد الزيادة من قبل الشركات 2024؟ تعرف على العلاج الذي ارتفع سعره

أسعار الدواء الجديدة بعد الزيادة اعتمدت هيئة الدواء المصرية أثناء الأيام الماضية بعض الزيادات الجديدة في أسعار العديد من الأصناف الدوائية بنسب متفاوتة ومختلفة امتدت لتطول عدد من الأدوية الأكثر مبيعا في الصيدليات المحلية، في الوقت ذاته الذي أرجع بعض الأشخاص المختصون إلى طلب الشركات برفع الأسعار لمواجهة الزيادة المضطردة في تكاليف الإنتاج.

أسعار الدواء الجديدة بعد الزيادة

يتساءل بعض المواطنين في جمهورية مصر العربية عن أسعار الدواء الجديدة بعد الزيادة، حيث يرغبون في معرفة الأسعار الجديدة للعديد من الأصناف الأكثر مبيعا في الجمهورية، حيث ارتفعت أسعار الأدوية في الفترة الأخيرة كالتالي:

كشفت بعض المصادر الرسمية عبر شبكة الإنترنت من خلال الرصد الشهري لأسعار الأدوية، وأدى ذلك إلى وجود بعض الأعباء الإضافية على الفرد المريض.

وطبقا لهذه المصادر تبين أن هناك زيادة نحو حوالي 2278 صنفا بنسب تبدأ من 35% وتصل إلي 100% للأدوية المحلية.

ولكن وصلت الزيادة للأدوية كاملة التصنيع في الخارج لأكثر من 250% خصوصا الأصناف الأكثر أهمية.

ولم تعلق هيئة الدواء المصرية رسميا على الأسباب والتفاصيل التي أدت إلى هذه الزيادة، كما لم تعلن رصدا للعديد من الأصناف التي شهدت زيادة في الأسعار أثناء الأسابيع السابقة.

كما أوضح المركز أن تأثير الأوضاع الإقتصادية لصناعة يتم استيراد أغلب مكوناتها من الخارج، كنا ترتبط ارتباطا قويا بأسعار الصرف التي لا ينبغي أن يتحملها الفرد المستهلك وحده، وعليه لابد من تقديم بعض الحلول نظرا لأن هذا التسعير يقابله نقص أصناف دوائية سواء كانت اصلية أو مثيلة أو بديلة.

وطبقا لبعض المصادر في قطاع الدواء تم التوضيح أن شركات الأدوية المحلية والأجنبية تتقدم بطلبات لمراجعة الأسعار الجديدة من بعض أصنافها، وذلك في ظل أزمة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام.

الأدوية التي شهدت ارتفاع في أسعارها

هناك عدد من الأدوية التي شهدت ارتفاع ملحوظ في أسعارها في كافة الصيدليات الموجودة في جمهورية مصر العربية، وهذه الأدوية هي: