فرصة لقطة بـ 8500 جنيه!.. هـذه وظائف وزارة الشباب والرياضة كافة التخصصات حتي عمر 35 سنة | مستني ايـه هتشتغل من بكرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مجموعة من وظائف وزارة الشباب والرياضة من المناصب التنفيذية والتخصصية في العديد من مديريات الشباب والرياضة على مستوى المحافظات ويهتم الكثير من الشباب بالتفاصيل، لأن وزارة الشباب والرياضة حريصة على توفير فرص العمل للشباب الراغبين في متابعتها، بغض النظر عما إذا كانوا طلابًا أو خريجين أو مؤهلين متوسطين وذلك لأن الوزارة حريصة على إنهاء البطالة.

متطلبات التقديم في وظائف وزارة الشباب والرياضة

يرجى الرجوع إلى ملف PDF المرفق للحصول على وصف عام للوظائف والقدرات وبيانات الاعتماد.

المستندات المطلوبة:

لمعرفة مستندات التقديم علي وظائف وزارة الشباب والرياضة:

بيان الحالة الوظيفية الحالية معتمد ومختوم وموضح فيه المتطلبات التعليمية وأي متطلبات إضافية “للعاملين في الجهاز الإداري للدولة”.

نسخة معتمدة ومختومة من تقارير الكفاءة “للعاملين بالجهاز الإداري للدولة” للسنوات الثلاث السابقة (2021/2022/2023).

إفادة قانونية موقعة ومختومة من الشؤون القانونية تفيد بعدم إيقاف الموظف عن العمل أو إحالته إلى أي محكمة تأديبية أو جنائية “بالنسبة للموظفين داخل الدولة”

إقرار ملزم قانوناً، معتمد ومختوم من الشؤون القانونية، يفيد بعدم إيقاف الموظف عن العمل أو إحالته إلى أي محكمة تأديبية أو جنائية أو كليهما “بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة”.

المناصب الإشرافية للمتقدم، طبيعة الدورات التدريبية ومدتها ومكانها.

الخبرة النوعية والزمنية لمقدم الطلب؛ كشف مكافآت تحفيزية معتمد ومختوم “للعاملين بالجهاز الإداري للدولة”.

ملخص لأبرز مساهمات وإنجازات مقدم الطلب داخل الوحدة التي يعمل بها، مدعومًا بأي معلومات إضافية يرى مقدم الطلب أنه من المناسب تقديمها وأي مستندات داعمة.

خطط لتوسيع العمل في الدور المطلوب شغله تنفيذا للقرار رقم 95 لسنة 2017 الصادر عن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

خطابات الشكر أو التقدير إن وجدت.

ستة صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الرسمية.

شهادة تحليل المخدرات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

يجب تقديم جميع المرفقات مع الأوراق بالتنسيق التالي: سبع نسخ أصلية، وست نسخ أصلية، وقرصين مضغوطين.

طريقة التقديم في وظائف وزارة الشباب والرياضة

كل يوم ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، يتم تسليم المستندات شخصياً إلى مكتب وزارة الشباب والرياضة بالطابق الأرضي بالعاصمة الإدارية، حيث يوجد مقر الأمانة الفنية للجنة المناصب القيادية.