طفي الأنوار يا استاذ| حقيقة رفع أسعار شرائح الكهرباء بعد رفع سعر البنزين 2024+الأسعار الجديدة لشرايح الكهربا

حقيقة رفع أسعار شرائح الكهرباء التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء في جمهورية مصر العربية، حيث أن الوزارة أصدرت بيان بأن شريحة الكهرباء سوف تزيد بدء من بداية عام 2024 حتى 30 يونيو 2024 كما أوضحت الوزارة أن هذه الزيادة قد جاءت بسبب الارتفاع في أسعار المنتجات البترولية، وقامت وزارة الكهرباء بتقسيم الاستهلاك إلى سبعة شرائح يختلف سعر كل شريحة عن الأخرى.

حقيقة رفع أسعار شرائح الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء بأن الاستهلاك المنزلي للمواطنين قد تم تقسيمه إلى الشرائح الآتية بالإضافة إلى أن سعر كل شريحة كما يلي:

سعر الشريحة الأولى التي من 0 حتى 50 كيلووات تكون 58 قرشًا بعد الزيادة.

أما الشريحة الثانية التي تكون من 101 إلى ألف كيلووات يكون سعرها 68 قرشًا.

الشريحة الثالثة التي تكون من 0 حتى 200 كيلووات يكون سعرها 83 قرشًا.

وصل سعر الشريحة الرابعة إلى 125 قرشًا التي تكون 201 إلى 350 كيلووات.

يكون سعر الشريحة الخامسة التي تكون من 351 إلى 650 كيلووات نحو 140 قرشًا.

كما أن الشريحة السادسة يكون سعرها 150 قرشًا وتكون من 0 إلى 1000 كيلووات.

السعر للشريحة السابعة يكون 165 قرشًا والتي تكون من صفر حتى الف واكثر كيلووات.

أسعار شرائح الكهرباء 2024

يختلف سعر الكهرباء للاستهلاك التجاري عن الاستهلاك المنزلي، كما أن الشرائح التجارية مقسمة إلى أربع شرائح وسعرها يكون كالآتي: