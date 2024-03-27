“ الذكاء الاصطناعي وصل الواتساب“ واتساب يقدم ميزة جديدة لتعديل وتحرير الصور وتعديل جودتها.. الواتساب رقم واحد دايما

يضاف كل فترة على تطبيق واتساب خاصية جديدة مميزة تثير إعجاب المستخدمين وفضولهم، وذلك في إطار سعي شركة ميتا الى تطوير التطبيق بشكل مستمر لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في عالم الأجهزة والبرامج، ومن المميزات الجديدة التي من المقرر أن تنطلق قريبا إمكانية تحرير الصور على التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي ستجعل واتساب يخطو خطوات واسعة نحو الإبداع والابتكار، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال معلومات عن الميزة الجديدة على واتساب وموعد إطلاقها.

واتساب يقدم ميزة جديدة لتعديل وتحرير الصور وتعديل جودتها

يقدم الواتساب مميزات فريدة تجعله يصبح ليس مجرد تطبيق دردشة عادي بل تطبيق مسلي وممتع به إمكانيات متطورة ورائعة تفيد المستخدم وتجذب اهتمامه، وقد تم الإعلان عن ميزة جديدة ستضاف للتطبيق في وقت قريب وهي تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي مما يتيح للمستخدم تعديل الصور وتحسين مستوى جودتها وتوفير الكثير من الخيارات الإضافية مثل تغيير خلفية الصورة وإجراء تعديلات على التصميم وعلى مقاس الصورة وغيرها من أشكال الابتكار المميزة، يأتي هذا التحديث في إطار محاولة تطوير التطبيق باستخدام التقنيات الحديثة، وسيتم إطلاق هذه الخدمة في أقرب وقت ممكن وستقوم الشركة بالإعلان عنها عبر منصاتها الاجتماعية ليتعرف المستخدمين عليها بشكل مفصل.

ميزة الروبوت الجديدة على الواتساب

ومن المميزات الأخرى المتطورة التي ستضاف الى الواتساب الروبوت، والذي سيفيد المستخدمين عن طريق الرد على أي استفسار أو إنجاز أي مهمة تطلب منه عبر الشات وهذا سيساعد مستخدمي التطبيق كثيرا وسيسهل عليهم الكثير من الأمور، ولكن هذه الخدمة قد يستغرق إطلاقها عدة أشهر قبل أن تصبح متاحة على التطبيق، وذلك بعد أن يتم بحثها وإجراء الاختبارات والتجارب اللازمة قبل الاستخدام.