هاتف شاومي ريدمي نوت 13 xiaomi redmi note بسعر جبار ومواصفات مثل الذهب.. ينافس العملاقة بقوة!!

أحدث موديل في هاتف شاومي ريدمي نوت 13 الشهير من Xiaomi هو Redmi Note 13 4G. يتمتع هذا الهاتف بمظهر أنيق، وشاشة AMOLED ضخمة بحجم 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وجودة FHD+، وبطارية كبيرة سريعة الشحن بسعة 5000 مللي أمبير، ومعالج Snapdragon 685 مع مصدر طاقة 33 وات، وكاميرا خلفية أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 13

لمعرفة مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 13 تابع ما يلي:

متوافق مع شبكات 4G و 3G و 2G.

يزن الهاتف 188.5 جرامًا وأبعاده 162.3×75.6×8 ملم.

حاصل على تصنيف IP54 ويمكنه تحمل قطرات الماء الصغيرة.

الشاشة عبارة عن شاشة AMOLED بها ثقب في المنتصف، بقياس 6.67 بوصة، وقطرها 6.67 بوصة، وجودتها 1080 × 2400 بكسل، وكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، وطبقة حماية من زجاج كورنينج غوريلا من الجيل الثالث مع طبقة حماية من الزجاج.

هناك خيارات متعددة للذاكرة الصلبة والإصدار العشوائي للهاتف.

عيوب هاتف شاومي ريدمي نوت 13

تشمل سلبيات هاتف شاومي ريدمي نوت 13 ما يلي:

غير قادر على تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K.

وكان توقعنا أنه سيتضمن أحدث نظام تشغيل Android 14.

ورغم أن المعالج ليس هو الأقوى عند ممارسة الألعاب، إلا أنه يقدم أداءً لائقًا بشكل يومي.

خاصية NFC غير مدعومة به.

خضع Redmi Note 12 لتعديلات كبيرة عن سابقه. تشمل الإضافات البارزة لوحة أمامية مُعاد تصميمها، وشاشة أكثر سطوعًا، وكاميرا خلفية عالية الدقة، ومكبرات صوت استريو، ومستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة.

مزايا هاتف شاومي ريدمي نوت

تشمل ميزات هاتف شاومي ريدمي نوت 13 ما يلي: