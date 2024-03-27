“كله هيرجع زي الأول” انخفاض جديد في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في السوق 2024

كل منا يتمنى أن يمتلك يوما ما سيارة أحلامه، ولكل منا حلم خاص يراوده في شكل ومواصفات السيارة التي يحلم باقتنائها يوم ما ولكن مع الارتفاع الجنوني للأسعار في مختلف دول العالم والذي يعود حتماً على أسعار الخامات قطع الغيار وغيرها فإن سوق السيارات لا يشكل استثناء في ارتفاع الأسعار ذلك أصبح حلم امتلاك سيارة يعتبر بعيد المنال نوعا ما ولكن يبدو أن هناك أملا يلوح في الأفق خصوصا مع انخفاض السعر الرسمي للدولار في مقابل الجنيه المصري.

سبب انخفاض أسعار السيارات

أعلن الأستاذ علاء السبع وهو عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار السيارات وخصوصا التي تأتي من أوروبا قد انخفض سعرها نحو ١٥بالمئة وذلك تأثرا بالسوق لما تم إعلانه عن الصفقة التي أبرمتها الحكومة المصرية فيما يعرف بصفقة رأس الحكمة وغيرها من الصفقات التي أبرمتها الحكومة في محاولة منها لتوفير الدولار كعملة صعبة للسيطرة على الارتفاع الكبير في قيمته في مقابل الجنيه المصري وذلك في الأيام الماضية وكذلك للقضاء على السوق الموازي أو السوق السوداء كما يعرفها المصريين.

سبب تراجع الأسعار في السوق المحلي

وقد صرح الاستاذ علاء السبع سبب تراجع الأسعار في الاسواق أنه ومع بداية السنة الحالية ٢٠٢٤ قد تراجعت أسعار السيارات في السوق المصري بما يعادل خمسة وعشرون بالمئة ولكن عاد هذا الانخفاض لترتفع الأسعار مرة أخرى مواكبة لتحرير سعر الصرف وذلك بنسبة العشرة بالمئة تأثرا منها بارتفاع الدولار الجمركي وسعره، وقد صرح أيضا أن هناك انخفاض في الأسعار على المستوى المحلي بالنسبة للسيارات المصنوعة محليا مثل نيسان وأيضا انخفاض أسعار السيارات المستعملة كما أضاف أستاذ علاء أن هناك استقرارا يجوب السوق المصرية للسيارات في الوقت الحالي وذلك بسبب استقرار سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.