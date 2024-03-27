“ميزة جديدة هتبهرك“ واتساب يطرح ميزة جديدة في التطبيق تسمح بتفريغ الفويسات إلى رسائل نصية.. واتساب بيدلع المستخدمين.!!

تعمل شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب على تطوير التطبيق بشكل مستمر وتنزيل إضافات وميزات جديدة ليستمتع المستخدم بخدمة مميزة، وتبحث الشركة شكاوي المستخدمين والمشاكل التي تواجههم وتحاول حلها كما تنظر الى الاقتراحات التي تقدم اليها سعيا منها للوصول بالتطبيق لأعلى مستوى من الأداء، وقد أعلنت الشركة مؤخرا عن ميزة جديدة ستتوافر قريبا في واتساب، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة المعلومات المتعلقة بالتحديث الجديد والميزة الرائعة التي سينبهر بها مستخدمو واتساب.

واتساب يطرح ميزة جديدة في التطبيق تسمح بتفريغ الفويسات إلى رسائل نصية

الميزة الجديدة التي تقوم الان شركة ميتا بتطويرها لإضافتها الى التطبيق هي إمكانية تحويل الملاحظات الصوتية أو الفويس نوت الموجودة بالدردشة الى كلمات نصية، وبالتالي لن يكون المستخدم مضطر الى الاستماع الى الفويسات في جميع الأوقات ولكنه يستطيع بسهولة تفريغها، وهذا سيخدم الكثير من المستخدمين الذين قد لا تمكنهم ظروفهم من الاستماع أو الذيم يفضلون قراءة الدردشة بدلا من الرسائل الصوتية، وكشفت الشركة عن ان تجربة هذه الميزة ستكون أولا على أجهزة الآيفون ثم خلال أيام قليلة ستتوافر بأجهزة الأندرويد على أنظمة التشغيل 2.24.7.8.

طريقة استخدام ميزة تفريغ فويسات الواتساب إلى رسائل نصية

بعد تفعيل الميزة الجديدة للواتساب وهي تفريغ المحادثات الصوتية لقراءتها بدلا من الاستماع اليها، سيسعى الكثيرون من مستخدمي الواتساب الى الاستمتاع بهذه الخدمة، وتفعيل الخدمة يتطلب الاتي، تحميل معلومات إضافية بالتطبيق يصل حجمها الى 150 ميجا بايت، وبعد تفعيل الخدمة على حسابك سيصلك إشعار بعد وصول فويس نوت هل تريد تفريغه وقراءته قبل الاستماع أم لا، وستقوم الشركة قريبا فور انتهاء مرحلة التجارب والاختبارات بالإعلان عن إطلاق الخدمة مع شرح مفصل لها ولطريقة تفعيلها.