شوف موعد صدور قرار العمل الجديد 2024 + توقيت موافقة البرلمان على القانون “مواليد التمانينات هيطلعوا معاش مبكر”

موعد صدور قرار العمل الجديد الذي يتطلع إليه العاملين في المؤسسات الحكومية في جمهورية مصر العربية، حيث أن قرار العمل الجديد سوف يعمل على تنظيم مواعيد العمل بالإضافة إلى الرواتب التي يحصل عليها الموظفين، كما ينظم الزيادات التي يحصل الموظف والتي ترجع إلى قرارات رئيس الجمهورية التي تكون تابعة لوزارة العمل.

موعد صدور قرار العمل الجديد

هناك مجموعة من القرارات التي صدرت تبعًا لقرار رئيس الجمهورية، وهذه القرارات تضم زيادات جديدة في الأجور والمكافأت التي يحصل عليها الموظفين، وتكون الزيادات كما يلي:

بدأ الرواتب في مؤسسات الدولة من 6000 جنيهًا مصريًا، وتكون كل زيادة تبعًا للدرجة الوظيفية من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة.

كلما زادت الدرجة الوظيفية زادت الرواتب وتكون معدل الزيادة حوالي 800 جنيهًا مصريًا أو أكثر وقد تصل إلى 2000.

الزيادة في الرواتب سوف تكون بنسبة 50% من قيمة الراتب.

هناك إقرار علاوة خاصة قدره 15% من قيمة الراتب، ويكون الحد الأدنى للاضافة هو 150 جنيهًا مصريًا.

قرار العمل الجديد 2024

قامت وزارة العمل بإصدار مجموعة من القرارات التي تخص تنظيم العمل والأجور في البلاد، وتكون هذه القرارات كما يلي: