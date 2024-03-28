هتركب عربية موديل السنة// سيارة بالتقسيط من بنك مصر 2024+مستندات الحصول على تمويل السيارات من BANQUEMISR

سيارة بالتقسيط من بنك مصر التي يقدمها البنك للعملاء، حيث يقدم البنك تسهيلات بالإضافة إلى العديد من باقات التمويل والبرامج المختلفة التي تكون جزء من الخدمات والإجراءات البنكية وتكون هذه التسهيلات مقدمة للموظفين بالقطاع الخاص أو العام بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، ولكن بشرط أن تنطبق عليهم الشروط التي وضعها البنك للحصول على السيارة.

سيارة بالتقسيط من بنك مصر

قام بنك مصر بوضع مجموعة من الشروط للحصول على سيارة عن طريق البنك بالتقسيط، وتكون شروط الحصول على السيارة تكون كما يلي:

العمر للمستفيد 21 عامًا.

يمكن الحصول على 6 ملايين جنيهًا كحد أقصى لمبلغ التمويل.

التمويل يغطي مبلغ السيارة بنسبة 100%.

قد تصل مدة التمويل إلى 120 شهرًا، حيث أنها مرنة.

الموظف يقدم تعهد من جهة العمل، بالإضافة إلى إثبات الدخل.

أما أصحاب الأعمال الحرة يلزم أن يقدموا إفادة بالدخل الشهري الذي يحصلون عليه.

المستندات المطلوبة للحصول على سيارة بالتقسيط من بنك مصر

حدد بنك مصر الأوراق والمستندات التي يطلبها البنك عند التقديم على سيارة بالتقسيط، وتكون الأوراق كالتالي: