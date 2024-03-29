جهز ورقك علشان تاخد شقق متشطبة 3 غرف من صندوق الإسكان الاجتماعي من الرابط الرسمي

شقق متشطبة 3 غرف من صندوق الإسكان التي قامت وزارة الإسكان بالإعلان عنها في المدن الجديدة، حيث أقامت الدولة العديد من المشروعات السكنية في عدة أماكن وقد وصل عدد المشاريع إلى 9 مشاريع بالإضافة إلى أن الوزارة أوضحت أن موعد تسليم المشروعات قد اقترب وسيكون في الأول من أبريل 2024 ضمن تسليم الوحدات التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي.

شقق متشطبة 3 غرف من صندوق الإسكان

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن أن تسليم شقق الحجز لشهر يناير 2024 قد اقترب وسيكون في أبريل المقبل، وتفاصيل التسليم كما يلي:

التسليم سوف يكون للأشخاص الذين انتهوا من دفع كافة الأقساط، والتي عددها 12 قسط.

الشقق التي عدد غرفها 3 غرف ستكون مساحتها 90 مترًا.

كل عميل سوف يحصل على الشقة التي قام بحجزها في أحد المدن السكنية التسعة التي قدم عليها الطلب.

شقق صندوق الإسكان

يواصل صندوق الاسكان طرح العديد من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتكون الأسعار ونظام السداد لهذه الوحدات كما يلي: