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جهز ورقك علشان تاخد شقق متشطبة 3 غرف من صندوق الإسكان الاجتماعي من الرابط الرسمي

صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 14 دقيقة
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شقق متشطبة 3 غرف من صندوق الإسكان
شقق متشطبة 3 غرف من صندوق الإسكان

شقق متشطبة 3 غرف من صندوق الإسكان التي قامت وزارة الإسكان بالإعلان عنها في المدن الجديدة، حيث أقامت الدولة العديد من المشروعات السكنية في عدة أماكن وقد وصل عدد المشاريع إلى 9 مشاريع بالإضافة إلى أن الوزارة أوضحت أن موعد تسليم المشروعات قد اقترب وسيكون في الأول من أبريل 2024 ضمن تسليم الوحدات التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي.

شقق متشطبة 3 غرف من صندوق الإسكان

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن أن تسليم شقق الحجز لشهر يناير 2024 قد اقترب وسيكون في أبريل المقبل، وتفاصيل التسليم كما يلي:

  • التسليم سوف يكون للأشخاص الذين انتهوا من دفع كافة الأقساط، والتي عددها 12 قسط.
  • الشقق التي عدد غرفها 3 غرف ستكون مساحتها 90 مترًا.
  • كل عميل سوف يحصل على الشقة التي قام بحجزها في أحد المدن السكنية التسعة التي قدم عليها الطلب.
شقق متشطبة 3 غرف من صندوق الإسكان
شقق متشطبة 3 غرف من صندوق الإسكان

شقق صندوق الإسكان

يواصل صندوق الاسكان طرح العديد من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتكون الأسعار ونظام السداد لهذه الوحدات كما يلي:

شقق صندوق الإسكان 
شقق صندوق الإسكان
  • مقدم جدية الحجز يكون مبلغ قدره 6000 جنيهًا مصريًا.
  • السداد لجدية الحجز تكون في مكاتب البريد المصري، ويكون السداد في فترة الإعلان التي تحددها وزارة الإسكان.
  • بعد 3 أشهر من الإعلان يتم سداد أول دفعة من المبلغ، ويكون السداد على ثلاث سنوات.
  • سعر الشقق المطروحة يكون 500 ألف وقد تصل إلى 530 ألف جنيهًا مصريًا، أحيانًا تكون هناك زيادة قدرها 15% في أسعار الشقق المطروحة.
  • التقسيط يعتمد على دخل المستفيد بالإضافة إلى المدة التي يكون التقسيط عليها.
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صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 14 دقيقة
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