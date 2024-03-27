“هيغينيك عن الواتساب العادي“ خطوات تنزيل واتساب جي بي 2024 ملف APK.. نزله واستمتع بيه

واتساب جي بي، يعد واتساب جي بي أحد النسخ المفضلة لدى الكثيرين بديلا عن الواتساب العادي، بسبب الإمكانيات الإضافية التي يتمتع بها والتي تجعله أفضل في الاستخدام واكثر سلاسة وسهولة وأعلى في مستوى الخصوصية بسبب ما يتيحه من خصائص فريدة، وقد نزل إصدار جديد من واتساب جي بي جعل مستخدميه يبحثون عن طريقة لتحميل آخر إصدار، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحديثه بالخطوات، وأبرز عيوب التطبيق.

خطوات تنزيل واتساب جي بي 2024 يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب جي بي تنزيل الإصدار الجديد منه بسهولة والاستمتاع بمميزات أخرى إضافية بالتطبيق، وفيما يلي نستعرض لكم طريقة تنزيل الواتساب جي بي بآخر إصداراته : عبر محرك البحث جوجل اكتب whatsappGB وقم بتحميله من موقع موثوق.

تحقق أولا من مناسبة الإصدار لنظام تشغيل جهازك.

من إعدادات الهاتف الغي خاصية ايقاف تنزيل التطبيقات من مصادر مجهولة.

ملف APK الذي قمت بتنزيله افتحه لتتمكن من تثبيت التطبيق على الهاتف.

اتبع الخطوات اللازمة لاستكمال عملية التثبيت.

افتح التطبيق واكتب رقم الهاتف في الخانة المخصصة.

ستستقبل على هاتفك رسالة تحتوي على رمز التحقق ادخله في الحقل المخصص.

استكمل إنشاء الحساب عبر اختيار الاسم وصورة البروفايل وابدأ بالدردشة. عيوب واتساب جي بي 2024 على الرغم من إشادة الكثيرين بتطبيق واتساب جي بي بعد تجربته واثبات تميزه الا أن هذا لا يمنع من وجود بعض العيوب بالتطبيق والتي بسببها قد يتراجع البعض عن تنزيل التطبيق، وفيما يلي أبرز تلك العيوب : التطبيق لا يتمتع بوسائل الحماية والأمان المطلوبة فقد يتم اختراقه أو سرقة معلومات الحساب.

قد يتم حظر حسابك على واتساب الأصلي لأن هذا التطبيق غير رسمي.