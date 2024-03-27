تحديث واتساب جي بي الاخضر بميزة جبـارة عن الواتس الذهبي والعادي.. تابـع كل جديد قبل الجميـع!!

مع وجود العديد من الميزات التي تميزه عن تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، يعتبر تحديث واتساب جي بي الاخضر رائعًا، نظرًا لأنه يسمح بإرسال الرسائل النصية، والتطبيق معروف بكونه وسيلة رائعة للتواصل مع الأفراد في جميع أنحاء العالم دون مواجهة أي مشقة كبيرة، بالإضافة إلى السهولة التي يمكنك من خلالها مشاركة تجاربك التي لا تنسى مع الآخرين وإجراء محادثات صوتية أو مرئية.

مميزات تحديث واتساب جي بي الاخضر ضد الحظر

لمعرفة مميزات تحديث واتساب جي بي الاخضر ضد الحظر تابع ما يلي:

يمكن إرسال ما يقرب من تسعين صورة وخمسين ميجا بايت من الفيديو ومائة ميجا بايت من الموسيقى في وقت واحد باستخدام الواتساب.

يقدم البرنامج وفرة من السمات الجميلة والملصقات الفريدة والرموز التعبيرية الرائعة.

يوفر أحدث إصدار من واتساب جي بي إمكانية تنزيل تحديثات الحالة المتعددة الصور أو النصوص أو مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى تطبيق.

يتميز تنزيل واتساب جي بي الاخضر عن الباقي لأنه يأتي مزودًا بمجموعة مختارة من أفضل الخطوط المتاحة للاستخدام عند الكتابة.

يمكن للمستخدم اختيار كل محادثة من الشاشة الرئيسية في وقت واحد.

ويتمتع واتساب جي بي الجديد بإمكانيات عديدة أهمها القدرة على إخفاء التسجيل الصوتي والكتابة وآخر ظهور بالإضافة إلى إمكانية إخفاء قراءة واستقبال الرسائل.

جودة الصور التي يتم تنزيلها وإرسالها ممتازة.

تعد القدرة على منع ظهور الإشعارات المنبثقة على الشاشة الرئيسية للمستخدم بمثابة وظيفة جديدة.

يتم إرسال الإشعارات إلى المستخدم عندما يقوم أحد الأصدقاء بتحديث حالته أو تغيير رقم الواتساب الخاص به أو تحديث صورة ملفه الشخصي.

عيوب واتساب جي بي الاخضر

لمعرفة عيوب تحديث واتساب جي بي الاخضر تابع ما يلي: