إليكم مواعيد اجازات عيد الفطر في الدول العربية 2024

عدد كبير من المسلمين في كل مكان يترقبون مواعيد اجازات عيد الفطر في الدول العربية لعام ٢٠٢٤ حيث أيام قليلة ويهل علينا اجازة عيد الفطر المبارك والذي يحتمل أن يوافق ١٠ من شهر ابريل الموافق يوم الأربعاء حيث يعتمد على رؤية الهلال في نهاية شهر رمضان، وبذلك تبدأ أول أيام الإجازات والعطلات، ومن خلال مقالنا سنتعرف على مواعيد الاجازات في مختلف الدول العربية.

موعد إجازات عيد الفطر المبارك في دولة قطر

من الجدير بالذكر أن تحديد أول أيام إجازات عيد الفطر تعتمد على إعلان رؤية هلال شهر شوال في جميع بقاع الأرض وغالبا ما تتوافق الحسابات الفلكية مع الحسابات الشرعية لرؤية الهلال، ومن خلال الحسابات الفلكية فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق ١٠ من شهر أبريل لعام ٢٠٢٤ هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وبذلك فتبدأ موعد الإجازات في دولة قطر يوم الاثنين الموافق ٨ من أبريل وتمتد حتى يوم الاثنين ١٥ إبريل ليعود الموظفين إلى أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق ١٦ من شهر أبريل القادم.

موعد بداية عطلة عيد الفطر في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك الذي يهل علينا خلال أيام قليلة، حيث نشرت عبر مجلة إكس أن يوم الإثنين 29 رمضان أي 8 أبريل المقبل هو آخر يوم عمل للموظفين، حيث تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء 9 أبريل وتمتد لأربعة أيام، كما أوضح البنك المركزي السعودي أن عطلة البنك سوف تبدأ من يوم الخميس الموافق ٤ من شهر أبريل القادم لعام ٢٠٢٤.

بداية إجازات عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات

لقد اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات إجازة عيد الفطر وفق أجندة العطلات الرسمية بالدولة لقطاعات الدولة الحكومي والخاص والتي قرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر فيها يوم 8 أبريل المقبل، ومن خلال ذلك فسوف يعود الموظفين إلى أعمالهم في اليوم الرابع من شهر شوال بعد انقضاء أيام عيد الفطر المبارك.