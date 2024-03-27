قراءة الرسائل بعد حذفها .. أبرز مزايا واتساب بلس الأزرق أخر إصدار 2024

يعد واتساب بلس الأزرق أحد التطبيقات المستخدمة في المراسلة في العالم، حيث يتيح لمستخدميه ميزة إخفاء علامة استلام الرسائل الزرقاء وإمكانية ارسال فيديو بحجم 50 ميجا بايت، من أجل ذلك فهو يعد من أحدث التطبيقات الذي يتميز بالعديد من المزايا ومنها أنه يمكن إخفاء وضع متصل حتى في حالة الاتصال بشبكة الإنترنت، من خلال هذا السياق سنتعرف على ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق.

أبرز مزايا واتساب بلس الأزرق

يتضمن هذا التطبيق العديد من المزايا الحديثة والرائعة التي يفضلها الكثير من المستخدمين ويتمتع باستخدامها بالإضافة إلى توفير ميزة جديدة تناسب احتياجات المستخدمين ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

من مزايا التطبيق أنه يتيح إمكانية ظهور الحساب بشكل متصل حتى في حالة عدم الاستخدام.

استعادة الرسائل المحذوفة، وأيضًا يمكن إخفاء قراءة الرسائل التي استلمها المستخدم.

بالإضافة إلى إرسال الملفات الكبيرة سواء مقاطع الفيديو أو الصور أو التسجيلات الصوتية.

يتيح التطبيق إمكانية إرسال عدد كبير من الصور في آن واحد.

يمكن من خلال النسخة الجديدة إمكانية مشاركة فيديو تصل مدته إلى أكثر من 7 دقائق، وذلك بدلًا من 30 ثانية في الواتساب الأصلي.

كما يتيح الواتساب بلس الأزرق جدولة الرسائل دون الحاجة لتطبيق إضافي.

من خلال مزايا واتساب بلس الأزرق يستطيع الاحتفاظ بحالات جهات الاتصال سواء كانت مقاطع فيديو أو صور.

خطوات تنزيل واتساب بلس الأزرق

أصبح الآن متاح تنزيل تطبيق واتساب بلس الأزرق بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: