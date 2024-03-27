NOW “قدم بحملة الراجحي بالسعودية” التسجيل في حملة الراجحي للحج 2024 ,خطوات التسجيل في الحملة المجانية والحصول على الخدمات المقدمة

تعتبر فريضة الحج واحدة من أعظم الركائز في الإسلام، حيث يتوجه المسلمون من مختلف أنحاء العالم إلى الديار المقدسة لأداء هذه الركن العظيم كل عام. ومع العديد من التحديات التي تواجه الراغبين في أداء الحج، أطلقت حملة الراجحي الخيرية مبادرة ملهمة لتوفير فرصة مجانية للحج، لأولئك الذين يواجهون صعوبات مادية، تجسد الوحدة والتواصل بين المسلمين من جميع أنحاء العالم، لكن، بينما يحلم الكثيرون بتحقيق هذه الركن العظيم، تعترضهم العديد من العقبات، وأبرزها القدرة المادية.

حملة الراجحي للحج 1445

في ضوء التحديات المالية التي يواجهها الكثيرون، قام مصرف الراجحي السعودي بخطوة نبيلة ومستثنية، أطلق المصرف حملة الراجحي للحج 1445، والتي تهدف إلى دعم وتمكين المسلمين من أداء فريضة الحج دون عناء مالي للراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الرائعة، يتيح مصرف الراجحي فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقديم في حملة الحج المجاني، من خلال هذا التسجيل، يتمكن المتقدمون من تقديم طلباتهم وفقا للشروط المحددة.

شروط التسجيل الأساسية للانضمام للحملة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون حالة المتقدم صحية جيدة تسمح بأداء فريضة الحج.

يجب على المتقدمين الالتزام بجميع الشروط والأحكام التي تحددها الحملة.

بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، يمكن للمتقدمين زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي ومتابعة الإرشادات الموضحة لإكمال عملية التسجيل وتقديم الطلب.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

حينما يتعلق الأمر بأداء فريضة الحج، تسعى حملة الراجحي الخيرية لتسهيل هذه الرحلة الروحية للمسلمين عبر توفير فرص مجانية للحج، لتسهيل هذه العملية، نقدم لكم الخطوات المبسطة للتسجيل، في حملة الراجحي للحج 1445:

الدخول إلى موقع حملة الراجحي عبر الانترنت.

سجيل طلب جديد للانضمام للحملة الخيرية.

قم بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة.

قم بوضع علامة على “الموافقة” لتأكيد موافقتك على الشروط المذكورة.

انقر على “تأكيد” لإكمال عملية التسجيل والتأكيد على انضمامك لحملة الراجحي للحج 1445.

تعد حملة الراجحي للحج 1445 فرصة فريدة وذهبية للمسلمين الذين يحلمون بتحقيق فريضة الحج، وذلك بدعم ورعاية مصرف الراجحي، نتمنى للجميع التوفيق في التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة العظيمة لتحقيق أمنياتهم الدينية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

للراغبين في الانضمام والتسجيل في حملة الراجحي للحج 1445، هناك مجموعة من المستندات والأوراق التي يجب تقديمها لإتمام عملية التسجيل بنجاح. فيما يلي الوثائق المطلوبة: