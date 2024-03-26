هسـة موعد رواتب المتقاعدين في العراق لهذا الشهر 2024 .. قبل العيد مصرف الرافدين!!

يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن رواتب المتقاعدين في العراق وخاصة بعد أن قامت الحكومة العراقية بتصريحها بأنها سوف يتم تزيد تلك المرتبات بمناسبة شهر رمضان الكريم مما جعل الكثير من هؤلاء يتساءلون عن موعد الصرف، و سوف يكون في بداية إبريل 2024 وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بصرف الرواتب من خلال المقال التالي.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين

يمكن للحكومة العراقية أن تقوم بمنح رواتب للمتقاعدين وذلك وفقا لعدة شروط وهي.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمواطن أقل من 1,000,000 دينار.

يجب أن يكون عمره أقل من 60 عام.

يكون عراقي الجنسية.

يجب أن يعيش المواطن داخل البلاد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وسوف نوضح مواعيد الصرف من خلال التالي.

لقد عملت الحكومة العراقية بتحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين في يوم 1 إبريل 2024 وسوف تستمر عملية الصرف حتى يوم 8 أبريل 2024 وسوف تتم زيادة تلك الرواتب حوالي 100 ألف دينار عراقي.

قيمة رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة

لقد أقرت الحكومة العراقية بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق بقيمة 100,000 دينار عراقي وسوف نوضح لكم قيمة رواتب المتقاعدين بعد الزيادة من خلال التالي.