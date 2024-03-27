متى ليلة القدر 2024 وعلاماتها في العشر الأواخر من شهر رمضان

تحظى ليلة القدر بمكانة خاصة في قلوب المسلمين حول العالم، حيث يترقبونها بشغف ويبحثون عنها في جميع أرجاء الأرض إنها ليلة تحمل في طياتها فضلاً عظيماً لا يمكن مقارنته بأي ليلة أخرى على مدار العام ففي هذه الليلة المباركة، يتجلى العبادة بشكل أعظم من ألف شهر، وتتكاثر الأعمال الصالحة والصلوات وتلاوة القرآن، وتكثر الأذكار والدعاء ويسعى كل مسلم في هذه الليلة إلى الاقتراب من الله والاستغفار والتضرع إليه بما يتمنى لنفسه ولغيره بقلوب خاشعة وأرواح راكعة.

متى ليلة القدر 2024

ليلة القدر هي ليلة مباركة ذات فضل عظيم، ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر. وقد أخفاها الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان، وحثّ عباده على تحريها في تلك الليالي ويحرص ملايين المسلمين على تحري ليلة القدر، وقد اختلف العلماء في تحديدها، فمنهم من قال إنها تتنقل بين الليالي الوترية من العشر الأواخر، ومنهم من قال إنها ثابتة في ليلة السابع والعشرين من رمضان ولأخذ الحيطة والحذر، يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادة في جميع ليالي العشر الأواخر، وخاصة الليالي الوترية، وذلك من خلال قيام الليل، وتلاوة القرآن، والدعاء، والاستغفار، وغيرها من الأعمال الصالحة وفي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م، تنتظرنا الليالي الوترية التي تحمل في طياتها فضلًا عظيمًا وفقًا للصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، يمكننا تحديد بداية ونهاية الليالي كما يلي:

ليلة 21 رمضان: تبدأ من مغرب يوم السبت المقبل 30 مارس وتنتهي فجر يوم الأحد 31 مارس.

ليلة 23 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الاثنين أول أبريل وتنتهي فجر يوم الثلاثاء 2 أبريل.

ليلة 25 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3 أبريل وتنتهي فجر يوم الخميس 4 أبريل.

ليلة 27 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5 أبريل وتنتهي فجر يوم السبت 6 أبريل.

ليلة 29 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأحد 7 أبريل وتنتهي فجر يوم الاثنين 8 أبريل.

علامات ليلة القدر