شد حيلك وزاكر .. خطوات الاستعلام عن ارقام جلوس الصف الثالث اليمن

تزامنا مع اقتراب امتحانات وسط العام والنهائي فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم باليمن الاستعلام عن ارقام جلوس اليمن الصف الثالث الثانوي إلكترونيا حتى يكون بين يدي الطالب و يكون قادراً على دخول الامتحانات دون تعقيد وبطريقة سهلة، وعلى الطالب اتباعها بدقة، ومن هذ ا المقال سوف نطلعكم على خطوات الاستعلام عن رقم جلوس طالب الصف الثالث في وزارة التربية والتعليم باليمن.

خطوات الاستعلام عن ارقام جلوس الصف الثالث بالاسم اليمن

في هذه الأيام القليلة الماضية فقد صرّح وزير التربية والتعليم بدولة اليمن بمواعيد الاختبارات الخاصة بطلبة الثانوية العامة لذلك يتم البحث عن خطوات الاستعلام عن رقم الجلوس وفيما يلي تلك الخطوات:

في البداية يتم الذهاب إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.

يتم الضغط على القائمة الرئيسية ذات الأشرطة الثلاثة.

كتابة “رقم الجلوس” وكتابة الاسم مثل ما هو موجود بشهادة الميلاد تمامًا.

الضغط على “البحث على رقم الجلوس”، من خلال هذه الخطوات سيتم ظهور الرقم.

الحصول على رقم الجلوس بالاسم اليمن عبر موقع yemenexam.com

توفر وزارة التربية والتعليم اليمنية الحصول على أرقام جلوس شهادة الثانوية العامة وتمكين الطلاب من الحصول على رقم الجلوس الكترونيا وسهولة الحصول على النتيجة لكل طالب ويتم ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: