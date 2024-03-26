سامسونج تُعيد المجد وتودع أيفون.. إطلاق جهاز Galaxy Tab S6 Lite بمواصفات غير متوقعة

أطلقت سامسونج مؤخرًا هاتفها الجديد والمتميز عن باقي الإصدارات الأخرى وهو Galaxy Tab S6 Lite حيث إن هذا الإصدار الأصلي من تلك الجهاز المعتمد، بعد أن تم إصدار أول نسخة منه في 2020 إلا أن الشركة أعادت إصداره مرة أخرى في عام 2022 مع تغييرات طفيفة، والأن طراز 2024 الذي تم إدخال العديد من التحديثات والتغيرات المختلفة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

مواصفات هاتف Galaxy Tab S6 Lite

من أبرز المواصفات التي يتمز بها هاتف Galaxy Tab S6 Lite عن غيره في طراز 2024، ما جاء على النحو الأتي:-

الإصدار الأصلي طراز 2024.

ذات شاشة مقياس 10.4 بوصة.

دقة الهاتف 1200*2000 بكسل.

نسبة عرض تصل إلى 15.9.

بطارية تبلغ سعتها إلى 7040 مللي أمبير في الساعة.

الهاتف يتميز بإصدارات إصدارات Wi-Fi و LTE.

المواصفات ذات معالجات 2.4 جيجا هرتز.

وكذلك معالج 2 جيجا هرتز ثماني النواة.

مواصفات أخرى لهاتف Galaxy Tab S6 Lite

وهناك مواصفات اخرى لهاتف Galaxy Tab S6 Lite كما نص على التالي:-