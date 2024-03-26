هــذا اسمك:: اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf مظلتي كل محافظات الدولة العراقية

يبحث العديد من الأشخاص عن أسماء الرعاية الاجتماعية وذلك للحصول على الوجبة الأخيرة، حيث عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق بتوفير دعم شهري للمواطنين المحتاجين من الأسر الفقيرة، ويتم صرف ذلك الدعم للمطلقات وكبار السن وأصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وسوف نوضح الكشوفات الخاصة بالأسماء من خلال المقال التالي.

موعد الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل العراقية بإصدار بيان أوضحت فيه بأنه سوف يتم الكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية بعد أيام قليلة مما جعل آلاف الأشخاص في جميع المحافظات العراقية ينتظرون ذلك الدعم.

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

للحصول على ‏https://spa.gov.iq/umbrella/ يجب أن يقوم المواطن بتقديم بعض الأوراق وهي.

صورة أصلية من بطاقة الهوية.

صورة من الجنسية العراقية.

تقديم الشهادات في حالة تواجد أي أمراض صحية.

بطاقة الإقامة.

البطاقة الخاصة بتموين الأسرة.

نسخة من السجل المدني.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

للحصول على ذلك دعم يجب توفر بعض الشروط وهي.

يجب أن لا يكون للمواطن أي دخل ثابت.

يجب أن يكون عراقي الجنسية.

يجب الا يزيد عمر الرجل عن 60 عاما .

يجب ألا يزيد عمر السيدة عن 55 عام.

يجب أن لا يمتلك أي أراضي أو عقارات.

يجب أن يقوم بتوفير جميع الأوراق المطلوبة.

اسماء الرعاية الاجتماعية

ينتظر الكثير من المواطنين على أحر من الجمر الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من ديسمبر 2023 وسوف نوضح لكم كيفية الحصول على الأسماء من خلال التالي.