“افضل واحسن من الواتساب العادي“ خطوات تحميل الواتساب الذهبي 2024 لهواتف الاندرويد وأهم مميزاته وعيوبه apk

واتساب الذهبي، تطبيق واتساب الذهبي وإن كان غير رسمي ولا تدعمه شركة واتساب الأصلية مما يعرضه لخطر الاختراق الا أن الكثيرون يجازفون بتنزيله لما يتمتع به من مميزات إضافية رائعة تجعله بالنسبة لهم يفوق الواتساب العادي بمراحل في سهولة الدردشة والخصائص الفريدة به، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تنزيل واتساب الذهبي وأبرز مميزاته وعيوبه.

أهم مميزات واتساب الذهبي

بالتأكيد توجد الكثير من المميزات بالواتساب الذهبي جعلته تطبيق الدردشة المفضل عند الملايين حول العالم، وسنستعرض لكم فيما يلي أهم المميزات :

الخصوصية الفائقة حيث يمكن لمستخدم التطبيق إخفاء حالته عن جهات الاتصال.

الأمان والحماية فيمكن استخدام بصمة الأصبع في حماية البيانات.

إمكانية تحميل استوريهات جهات الاتصال على هاتفك.

وجود العديد من الثيمات والألوان بالتطبيق لتخصيص أحدهم لأي جهة اتصال.

القدرة على إخفاء الحالة والظهور و “typing” وغيرها من الأشياء التي توفر خصوصية أكبر للمستخدم.

اضافة الواتساب على هاتف اخر.

تجهيز ردود تلقائية وجدولة الرسائل في المحادثات المختلفة.

ارسال الملفات الكبيرة التي يصل حجمها الى 2 جيجا بايت.

أهم عيوب واتساب الذهبي

كما يوجد للواتساب الذهبي مميزات يوجد أيضا بعض العيوب، وقد وضحها الخبراء في مجال التطبيقات الذكية، ومن أبرز هذه العيوب :

أنه تطبيق غير رسمي وبالتالي لا يتمتع بالأمان الكافي فقد يتم اختراقه أو سرقة البيانات.

قد يتعرض حسابك على واتساب الأصلي للحظر عند تنزيل الواتساب الذهبي.

خطوات تنزيل واتساب الذهبي 2024

يمكنكم بسهولة تنزيل واتساب الذهبي على هاتفكم والبدء باستخدامه والاستمتاع بهذه التجربة الفريدة، وفيما يلي طريقة التنزيل بالخطوات :