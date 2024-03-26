الامتحانات على الأبواب الحق ذاكر .. رسميًا جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

لقد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيان فيه موعد امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة لشعبتي العلمي والادبي حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة في الاستعداد لخوض امتحانات السنة النهائية للعام الدراسي 2024 – 2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية قبل امتحانات المواد الأساسية، وقد يتساءل طلاب شعبة علمي عن جدول الامتحانات لعام ٢٠٢٤.

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم؟

خلال أيام وسوف تبدأ مراجعات امتحانات الثانوية العامة والمقرر أن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ من شهر يونيو لعام ٢٠٢٤ وستكون للمواد الغير الأساسية مثل التربية الدينية والتربية الوطنية وبعدها يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024، لطلاب الثانوية العامة العادية وهي مواد لا تُضاف للمجموع النهائي، وفي هذا الجدول نبين امتحانات شعبة علمي علوم كالتالي:

اليوم المادة السبت ١٠يونيو تربية دينية تربية وطنية السبت ٢٢ يونيو لغة عربية الثلاثاء ٢٥ يونيو اللغة الأجنبية الثانية السبت ٢٩ يونيو الفيزياء الثلاثاء ٢ يوليو اللغة الأجنبية الأولى السبت ٦ يوليو الكيمياء الأربعاء ١٠ يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية الأربعاء ١٧ يوليو الأحياء

مواصفات امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤

حرصت الوزارة خلال وضع جدول الامتحانات أن توفر المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة من أجل اتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة تجنبا للشد العصبي لدى الطلاب وتوفير الراحة النفسية لهم كما يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

بالإضافة أنه سوف تكون امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة أن تكون أسئلة الامتحانات واضحة وغير معقدة ومراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، وستتم مراعاة عدد الأسئلة بحيث تناسب الزمن المخصص للإجابة والمراجعة أثناء وقت الامتحان لكل مادة.