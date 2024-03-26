استعلم منحة 300 دينار في تونس 2024 عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

تواصل الحكومة التونسية جهودها في تقديم الدعم للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق منحة 300 دينار تونسي للأسر محدودة الدخل لعام 2024 وتهدف هذه المنحة إلى مساعدة الأسر التونسية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشتهم وقد حددت الوزارة شروطًا واضحة للاستفادة من هذا الدعم، مع التركيز على الأسر التي تعاني من الفقر وتفتقر إلى دخل ثابت.

منحة 300 دينار عام 2024 في تونس

سهلت الوزارة عملية التقديم من خلال توفير منصة إلكترونية مخصصة لذلك. يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على المنحة زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية وتقديم طلبهم إلكترونيًا وتلتزم الوزارة بدراسة جميع الطلبات المقدمة بعناية وشفافية، مع مراعاة الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا كما تهدف المنحة إلى الوصول إلى الفئات المستحقة للدعم بشكل دقيق، وذلك من خلال وضع شروط محددة تضمن وصول المساعدة إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

شروط الحصول على منحة 300 دينار

يجب أن يكون المتقدم من مواطني تونس ويحمل الجنسية التونسية. يشترط ألا يتجاوز دخل المتقدم 180 دينار تونسي. يجب ألا يكون لدى المتقدم عمل ثابت. تم دراسة حالة المتقدم للتأكد من حاجته للدعم، مع التركيز على الأسر التي تعاني من الفقر. يتم التأكد من عدم قدرة المتقدم على سداد مصروفات مدارس أبنائه.

خطوات التقديم على المنحة