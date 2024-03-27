“100 دينار أردني takaful.naf.gov.jo“ التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 والشروط المطلوبة

في إطار سعي المملكة الأردينة الى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإطلاق منح مادية وبرامج دعم الهدف منها مساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود، قامت بإطلاق منحة المكرمة الملكية 100 دينار والتي سيستفيد منها الكثير من المواطنين، ولا يحتاج المستحق للمنحة الذهاب الى أي مكان ولكن يكفيه التسجيل الكترونيا ليتم بحث طلبه والبت فيه، وفيما يلي سنستعرض لكم طريقة التسجيل في المنحة بالخطوات :

الدخول الى موقع صندوق المعونة الوطنية الالكتروني الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

اختيار خدمات المكرمة الملكية من بين قائمة الخدمات المتاحة.

تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل الطلب.

رفع الأوراق اللازمة لاستكمال عملية التسجيل.

الضغط على “ارسال” وبهذا تمت عملية التسجيل بنجاح وبعد فترة قصيرة ستتلقى الرد على الطلب المقدم.

ما هي شروط المكرمة الملكية 100 دينار 2024