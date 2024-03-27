عربي و دولي
“100 دينار أردني takaful.naf.gov.jo“ التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 والشروط المطلوبة
المكرمة الملكية 100 دينار، تقدم المملكة الأردنية الهاشمية مساعدات مادية للمحتاجين مع دخول شهر رمضان المبارك ليتمكنوا من شراء حاجاتهم الأساسية من سلع ومواد غذائية والتي لا يكفي دخلهم لشراءها وتلبية متطلبات أسرهم، وقد تم فتح باب التقديم للحصول على المكرمة الملكية والتي تقدر قيمتها بمائة دينار أردني، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التسجيل بالمنحة، وشروط الاستحقاق.
كيفية التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار 2024 بالأردن
في إطار سعي المملكة الأردينة الى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإطلاق منح مادية وبرامج دعم الهدف منها مساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود، قامت بإطلاق منحة المكرمة الملكية 100 دينار والتي سيستفيد منها الكثير من المواطنين، ولا يحتاج المستحق للمنحة الذهاب الى أي مكان ولكن يكفيه التسجيل الكترونيا ليتم بحث طلبه والبت فيه، وفيما يلي سنستعرض لكم طريقة التسجيل في المنحة بالخطوات :
- الدخول الى موقع صندوق المعونة الوطنية الالكتروني الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- اختيار خدمات المكرمة الملكية من بين قائمة الخدمات المتاحة.
- تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل الطلب.
- رفع الأوراق اللازمة لاستكمال عملية التسجيل.
- الضغط على “ارسال” وبهذا تمت عملية التسجيل بنجاح وبعد فترة قصيرة ستتلقى الرد على الطلب المقدم.
ما هي شروط المكرمة الملكية 100 دينار 2024
وضعت الحكومة الأردنية عدد من الشروط المطلوب توافرها في المتقدم ليكون مستحق للحصول على
المكرمة الملكية 100 دينار، وجاءت الشروط على النحو التالي :
- أن يكون المتقدم أردني الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل الأردن.
- أن يكون من المسجلين بالفعل في صندوق المعونة الوطنية.
- أن يكون من المحتاجين للدعم ولا يكفي دخله للاحتياجات الأساسية.
- ألا يكون مستفيد من منح اجتماعية حكومية أخرى.