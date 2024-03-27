“المعاش قبل العيد” موعد نزول المعاشات شهر أبريل 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة 15% لجميع مستحقي المعاش

موعد نزول المعاشات، عدد كبير من الأشخاص المستفيدين من المعاشات يتساءلون عن موعد نزول المعاشات لشهر ابريل حتى يتمكنون من استقبال عيد الفطر المبارك ونظرًا لأن عدد المستفيدين من المعاشات 11.5 مليون شخص فالكثير منهم يتساءل عن موعد نزول المعاش خلال شهر أبريل وأيضًا عن تفاصيل الزيادة الجديدة حيث كانت بداية الحصول عليها في شهر مارس الجاري وكانت بنسبة 15%، وكافة التفاصيل سوف يتم التعرف عليها في المقال.

موعد نزول المعاشات

‏قامت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بالإعلان عن موعد مؤكد لصرف معاشات شهر أبريل 2024 ليكون يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024 وسوف يتمكن جميع المستفيدين والمستحقين للمعاش من الحصول على المعاش الخاص بهم من أي مكان سواء كانت الصرافات الآلية أو المحافظ الإلكترونية المعروفة وأيضًا أجهزة فوري وسوف تكون المعاشات مصحوبة بالزيادة الجديدة التي تم الحصول عليها في السابق خلال شهر مارس، وأكدت الهيئة أن شهر أبريل سوف تكون الزيادة فيه مستمرة كما كانت البداية منذ شهر يناير للعام الجديد حيث تم رفع الحد الأدنى الخاص بالمعاشات ليكون 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيه وبالتالي وصل الحد الأقصى للمعاشات ليكون 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيه.

‏الاستعلام عن موعد نزول المعاشات

‏قامت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بتوضيح كافة التفاصيل أمام المستفيدين ولكن في حالة الرغبة في الاستعلام عن قيمة المعاش أو الزيادة الجديدة أو أي أمر يتعلق بالمعاشات يمكن أن يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتامينات، وبعد ذلك يتم الدخول على القائمة الرئيسية وإدخال اسم الشخص المستفيد من المعاش وإدخال كافة البيانات المطلوبة ثم يتم الضغط على كلمة الاستعلام ويتم الانتظار لظهور جميع البيانات.