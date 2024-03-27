“يا بختك لو انت منهم” صرف منحة عيد الفطر للموظفين في عدد من الجهات 2024

منحة عيد الفطر للموظفين، وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقوانين الموازنة العامة للدولة تقوم بعض الجهات في الدولة مثل الوزارات والجهات الأخرى بتقديم منحة خاصة لجميع العاملين بالمؤسسات المختلفة هذه المنحة تكون مكافأة لجميع الموظفين في المواسم مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وغيرها من المناسبات يتم فيها تقديم مبلغ مالي للموظفين لتشجيعهم وأيضًز مساعدتهم لمواجهة الصعوبات الموجودة في الحياة وكذلك ارتفاع الأسعار الشديد وسوف نتعرف على منحة عيد الفطر المبارك لعام 2024.

منحة عيد الفطر للموظفين

منحة عيد الفطر المبارك يتم صرفها وفقًا لمجموعة من الضوابط والقوانين التي تخضع لقانون الخدمة المدنية وقوانين الموازنة العامة للدولة حيث انه يتم تقديم هذه المنحة لمجموعة من الموظفين الذين استطاعوا أن يقوموا بخدمة الدولة وبتقديم عمل مميز لها أو قضاء وقت أطول في العمل وأيضًا مجموعة من التفاصيل الأخرى، ووفقًا للقانون الخاص بالمنح يتم إعطاء هذه المنح في أي وقت من العام مدام الموظف يستحقها، وسوف تكون قيمة هذه المنحة تتراوح من 500 جنيه إلى 750 جنيه على حسب الضوابط وسوف تكون مواعيد صرف هذه المنح في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم مساعدةً لجميع العاملين في القطاعات المختلفة.

‏جهات قررت صرف منحة عيد الفطر المبارك

‏كما ذكرنا أن منحة عيد الفطر المبارك سوف يتم إعطاءها لمجموعة من العاملين في المؤسسات الحكومية المختلفة وفقًا لمجموعة من المعايير وسوف يتم تقرير ذلك من الجهات المختصة ومن أشهر الجهات التي أعلنت عن صرف هذه المنحة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة والكهرباء، وكذلك بعض الشركات والهيئات الحكومية وشركات أخري خاصة بالقطاع العام.