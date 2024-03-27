تجربة سيارة كهربائية من هيونداي في السعودية وموعد نزولها في الأسواق المصرية//هتضرب سوق العربيات ف مصر

سيارة كهربائية من هيونداي أعلنت شركة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي عن الأسعار الجديدة للسيارات الخاصة بها الحديثة، وأيضا موعد فتح باب الحجز والتسليم والمواصفات الأولية طبقا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة، والتي من أبرز هذه السيارات التي الإعلان عنها هي سيارة هيونداي أيونيك 5 إن الكهربائية، وهي أول سيارة دفع رباعي كهربائية بشكل كامل ضمن مجموعة إن الجديدة، وغيرها من السيارات التي تحظى بشعبية كبيرة لدى كثير من الأشخاص في كافة أنحاء العالم.

سيارة كهربائية من هيونداي

يتساءل العديد من المواطنين في كافة أنحاء البلاد عن سيارة كهربائية من هيونداي، حيث يرغبون في معرفة بعض التفاصيل الجديدة حول هذه السيارات التي يتم إصدارها من قبل شركة هيونداي المعروفة لدى الجميع، وتفاصيل هذه التفاصيل تكون كالتالي:

كانت قد أعلنت الشركة في السنوات الأخيرة أنها سوف تقصر مبيعاتها في أوروبا على السيارات الكهربائية ابتداءا من عام 2035، مشيرة إلى بعض المساعي الجارية لاستبدال سياراتها المبيعة في أوروبا بأخرى تعمل بالهيدروجين أو البطاريات بحلول عام 2035 بشكل تدريجي.

كما سوف تبلغ نسبة السيارات الكهربائية الموجودة بها من مبيعاتها العالمية إلي 30% بحلول عام 2030، و80% بحلول عام 2040.

كما تسعى شركة هيونداي دائما إلى التخلص بشكل تدريجي من كافة سيارات محرك الاحتراق الداخلي التي تقوم باستعمال الوقود الأحفوري في أسواقها الأساسية ابتداءا من عام 2040.

مواصفات سيارة هيونداي Ioniq 5 N

تتمتع سيارة أيونيك 5 إن بالعديد من المواصفات العالمية والمزايا التي تجعلها محط أنظار وإعجاب الجميع من جميع بلدان العالم، وهذه المواصفات تتمثل جميعها في النقاط التالية: