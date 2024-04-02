“هنرجع زي زمان” تفاصيل انخفاض أسعار عدد من السلع في الأسواق بعد قرارات الحكومة الأخيرة

انخفاض أسعار عدد من السلع في الأسواق، قامت الحكومة بالأمس بعقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي كان الاجتماع مع اتحاد الغرف التجارية حتى يتم تحديد سعر السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة وكان التخطيط في هذا الاجتماع على أن يتم خفض قيمة السلع في الأسواق حتى يتم حل الأزمة التي مرت بها الدولة في الفترة الأخيرة وهي ارتفاع شديد في الأسعار وسوف نتناول كل القرارات التي تم تناولها في الاجتماع.

انخفاض أسعار عدد من السلع في الأسواق

‏في الاجتماع الذي تم عقده في الأمس تم إصدار قرارات من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أن يتم خفض قيمة السلع الموجودة في الأسواق بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 % ولن يقتصر الأمر على هذا بل كان المخطط أن يتم خفض السلع في الأسواق لتصل نسبة الانخفاض في الأسعار إلى 30% وذلك بعد عيد الفطر المبارك حتى يتم تخفيف الأعباء عن جميع المواطنين.

‏إجراءات الحكومة حتى يتم خفض الأسعار

‏قامت الحكومة في الاجتماع بالإعلان عن بعض القرارات التي سوف يتم اتخاذها حتى يتم خفض الأسعار: