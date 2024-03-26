“2000 دينار جزائري زيادة“ الصندوق الوطني للتقاعد يعلن عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

الصندوق الوطني للتقاعد يعلن عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

في الأيام الأخيرة كثرت التساؤلات عن قرار زيادة رواتب المتقاعدين التي أصدرته الحكومة الجزائرية، وقد أعلن المسئولون عن الزيادة والتي تقدر ب 5% من الراتب الأساسي كحد أقصى، وسيتم صرف الراتب مشتمل على الزيادة بداية من شهر مايو 2024، أما نسبة الزيادة فتختلف حسب الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد ووفقا للصندوف الوطني للتقاعد إذا كان الراتب يتجاوز 80 ألف دينار فستكون الزيادة قدرها 2%، أما إذا كان الراتب يتراوح بين 50 و 80 ألف دينار فالزيادة ستكون بنسبة 3%، ومن يحصل على راتب أعلى من 20 ألف دينار وأقل من 50 ألف دينار فستصبح نسبة الزيادة 4%، وستكون الزيادة 5% لمن يحصلون على راتب تقاعد أقل من 20 ألف دينار.