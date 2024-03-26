“2000 دينار جزائري زيادة“ الصندوق الوطني للتقاعد يعلن عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024
الصندوق الوطني للتقاعد يعلن عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024
في الأيام الأخيرة كثرت التساؤلات عن قرار زيادة رواتب المتقاعدين التي أصدرته الحكومة الجزائرية، وقد أعلن المسئولون عن الزيادة والتي تقدر ب 5% من الراتب الأساسي كحد أقصى، وسيتم صرف الراتب مشتمل على الزيادة بداية من شهر مايو 2024، أما نسبة الزيادة فتختلف حسب الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد ووفقا للصندوف الوطني للتقاعد إذا كان الراتب يتجاوز 80 ألف دينار فستكون الزيادة قدرها 2%، أما إذا كان الراتب يتراوح بين 50 و 80 ألف دينار فالزيادة ستكون بنسبة 3%، ومن يحصل على راتب أعلى من 20 ألف دينار وأقل من 50 ألف دينار فستصبح نسبة الزيادة 4%، وستكون الزيادة 5% لمن يحصلون على راتب تقاعد أقل من 20 ألف دينار.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين الجزائر
ويمكن للمتقاعدين معرفة قيمة الزيادة بالتفصيل والاطلاع على موعد الصرف وضوابط القرار الجديد عبر الانترنت، فقد أتاح الصندوق الوطني للتقاعد إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين الكترونيا وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- الانتقال الى خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
- إدخال البيانات اللازمة بشكل صحيح ودقيق، ثم النقر على “ارسال”.
- ستظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة براتب التقاعد للشخص المستعلم عنه.