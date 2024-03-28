ما تخافش مفيش زيادة..//أسعار السلع الغذائية هذا الأسبوع في مصر+سعر اللحمة والفراخ رمضان 2024

أسعار السلع الغذائية هذا الأسبوع في الآونة الأخيرة كثرت التساؤلات عبر محركات البحث من قبل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن أسعار السلع الغذائية كالأرز والمعكرونة والزيت وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، والتي يجب أن تكون موجودة في كل منزل مصري خصوصا أثناء شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع الغذائية هذا الأسبوع

يتساءل بعض الأشخاص في الوقت الحالي عن أسعار السلع الغذائية هذا الأسبوع، حيث يرغبون في معرفة الأسعار المحددة من قبل السلطات المختصة للسلع الغذائية، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص بتوضيح أسعار السلع على النحو التالي:

سجل الأرز المعبأ خلال تعاملات اليوم 36.03 جنيه مصري للكيلو الواحد.

سعر الفول المعبأ أثناء تعاملات اليوم يصل إلى 63.81 جنيه مصري للكيلو الواحد.

يصل سعر الدقيق المعبأ خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية لنحو حوالي 30.87 جنيه مصري للكيلو الواحد.

سجل زيت عباد الشمس بأصنافه المتنوعة والمختلفة نحو حوالي 103.53 جنيه مصري للتر الواحد.

يسجل السكر المعبأ خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية لنحو حوالي 48.56 جنيه مصري للكيلو الواحد.

تسجل المكرونة المعبأة أثناء تعاملات اليوم نحو حوالي 32.04 جنيه مصري للكيلو الواحد.

يصل سعر العدس المعبأ ( صحيح ) لنحو حوالي 74.17 جنيه مصري للكيلو الواحد.

يبلغ سعر زيت الذرة أثناء تعاملات اليوم في الأسواق المصرية نحو حوالي 133.14 جنيه مصري للتر الواحد.

يصل سعر البيض البلدي اليوم لنحو حوالي 6.44 جنيه مصري للبيضة الواحدة.

أسعار اللحوم والدواجن

لاحظنا في الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن واللحوم مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت فيها الدواجن واللحوم ارتفاع كبير، وأصبح السعر في تعاملات اليوم في الأسواق المصرية كالتالي: