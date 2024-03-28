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ما تخافش مفيش زيادة..//أسعار السلع الغذائية هذا الأسبوع في مصر+سعر اللحمة والفراخ رمضان 2024
أسعار السلع الغذائية هذا الأسبوع في الآونة الأخيرة كثرت التساؤلات عبر محركات البحث من قبل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن أسعار السلع الغذائية كالأرز والمعكرونة والزيت وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، والتي يجب أن تكون موجودة في كل منزل مصري خصوصا أثناء شهر رمضان المبارك.
أسعار السلع الغذائية هذا الأسبوع
يتساءل بعض الأشخاص في الوقت الحالي عن أسعار السلع الغذائية هذا الأسبوع، حيث يرغبون في معرفة الأسعار المحددة من قبل السلطات المختصة للسلع الغذائية، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص بتوضيح أسعار السلع على النحو التالي:
- سجل الأرز المعبأ خلال تعاملات اليوم 36.03 جنيه مصري للكيلو الواحد.
- سعر الفول المعبأ أثناء تعاملات اليوم يصل إلى 63.81 جنيه مصري للكيلو الواحد.
- يصل سعر الدقيق المعبأ خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية لنحو حوالي 30.87 جنيه مصري للكيلو الواحد.
- سجل زيت عباد الشمس بأصنافه المتنوعة والمختلفة نحو حوالي 103.53 جنيه مصري للتر الواحد.
- يسجل السكر المعبأ خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية لنحو حوالي 48.56 جنيه مصري للكيلو الواحد.
- تسجل المكرونة المعبأة أثناء تعاملات اليوم نحو حوالي 32.04 جنيه مصري للكيلو الواحد.
- يصل سعر العدس المعبأ ( صحيح ) لنحو حوالي 74.17 جنيه مصري للكيلو الواحد.
- يبلغ سعر زيت الذرة أثناء تعاملات اليوم في الأسواق المصرية نحو حوالي 133.14 جنيه مصري للتر الواحد.
- يصل سعر البيض البلدي اليوم لنحو حوالي 6.44 جنيه مصري للبيضة الواحدة.
أسعار اللحوم والدواجن
لاحظنا في الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن واللحوم مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت فيها الدواجن واللحوم ارتفاع كبير، وأصبح السعر في تعاملات اليوم في الأسواق المصرية كالتالي:
- تم التوضيح من قبل السلطات المختصة بأن أسعار اللحوم البلدية والمستوردة انخفضت خلال الأيام السابقة بنحو 20 جنيه مصري في الكيلو ( قائم ) لدى مزارع التربية.
- ولكن تراجعت بنحو حوالي 50 جنيه مصري في الكيلو الواحد عند البيع للمستهلك النهائي.
- كما تراجع سعر كيلو لحم الماشية الحية إلى 160 جنيه مصري للكيلو في المتوسط، مقارنة بنحو 180 قبل عشرة أيام.
- في حين آخر قد انخفض سعر بيع كيلو اللحم البلدي للأفراد المستهلكين إلى بين 400 و 450 جنيه مصري طبقا للمناطق.
- انخفض سعر الكيلو من اللحوم المستوردة ليتراوح بين 350 إلى 400 جنيه مصري طبقا لتقديرات رئيس شعبة القصابين.