“إيداع راتب التقاعد بالزيادة” متى نزول رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وكم تبلغ قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة

موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق، يتساءل بعض المواطنين في الجزائر عن الموعد الخاصة بنزول رواتب المتقاعدين الخاص بشهر أبريل 2024 وذلك بعد الأخبار المتعددة التي عقبت اجتماع مجلس الوزراء العراقي والذي كان من أهم القرارات الموجودة فيه هو زيادة المعاشات بنسبة 10% تقريبًا بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور والكثير من القرارات الهامة التي تم تناولها في هذا الاجتماع.

موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق

‏ تم تحديد موعد نزول جميع رواتب المتقاعدين في العراق ليكون أول يوم من شهر أبريل 2024 وسوف تكون الرواتب مصحوبة بالزيادة الجديدة الذي تم طرحها في الاجتماع والتي تتراوح قيمتها من 10,000 دينار إلى 15,000 دينار ليصبح الراتب الخاص بالمتقاعدين 45,000 دينار بدلًا من 30,000 دينار وهذه زيادة كبيرة ملحوظة جدًا سببت سعادة كبيرة لجميع المتقاعدين ومكنتهم من التغلب على ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية.

‏الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

‏يمكن لأي شخص أن يقوم بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال الخطوات التالية:

‏الدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية .

‏القيام بتسجيل الدخول بشكل طبيعي.

الضغط على الايقونة الخاصة بالاستعلام.

‏إدخال جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقاعد والمطلوبة في الموقع.

‏بعد ذلك يتم الضغط على الاستعلام لظهور جميع التفاصيل والبيانات.

‏رفع الحد الأدنى للأجور

‏كان واحد من ضمن القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع هو أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الأشخاص الذين يتقاضوا راتب أقل من المليون دينار حيث ستكون الزيادة مقتصرة على هؤلاء الأشخاص فقط لتصل الزيادة إلى 100,000 دينار.