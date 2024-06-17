“وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس والشروط المطلوبة social.gov.tn/ar

التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس

للتيسير على المواطنين قامت الحكومة التونسية بإطلاق خدمة الكترونية تمكن الراغبين في التقديم على منحة 300 دينار 2024 تونس التسجيل عبر الانترنت بخطوات بسيطة دون الحاجة للتوجه لأي مكان لتقديم الطلب، وفيما يلي نوضح لكم رابط وكيفية التسجيل بالخطوات :

الدخول الى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية الالكتروني الرسمي من خلال الضغط على هذ ا الرابط.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

تحديد المنحة المراد التقدم اليها، ثم الضغط على “تسجيل”.

تعبئة استمارة الطلب وإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

ارسال الطلب، وخلال أيام قليلة سيتم مراجعة الحالة وبحث الطلب للتأكد من استحقاقها الدعم من عدمه.

شروط منحة منحة 300 دينار 2024 تونس

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية عدة شروط للحصول على منحة 300 دينار 2024 تونس، ومن لم تتوافر فيه أيا من تلك الشروط يعتبر من غير المستحقين ولا يتم قبول طلبه، وفيما يلي نستعرض لكم الشروط اللازمة :