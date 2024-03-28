انجز ورقك تقبض قبل العيد ..قرض نص مليون من بنك ناصر الاجتماعي بشروط سهلة وبسيطة

قرض نص مليون من بنك ناصر يتيح بنك ناصر الاجتماعي الكثير من الخدمات لكافة المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها القرض الشخصي بدون وجود أي فوائد، والذي يقدمه بنك ناصر للأفراد الذين تنطبق عليهم كافة الشروط والضوابط، وهذه الشروط المفروضة ليست بالشروط المعقدة، وذلك حرصا من قبل بنك ناصر على تيسير وتسهيل تقديم القرض الشخصي لكافة المواطنين الذين يرغبون في الحصول عليه بدون وجود أي عوائق محتملة الحدوث.

قرض نص مليون من بنك ناصر

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن شروط وضوابط الحصول على قرض نص مليون من بنك ناصر، حيث يريدون معرفة جميع الشروط التي وضعها من قبل البنك على من يرغب في الحصول على القرض الشخصي المقدم من خلاله، وكانت جميع الشروط التي تم وضعها على النحو التالي:

قام بنك ناصر الاجتماعي بالتوضيح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به على شبكة الإنترنت أن القرض يكون بحد أقصى 75% من الراتب الشهري أو المعاش.

ولا يتم منح هذا القرض أبدا لأصحاب العقود المؤقتة، إنما يتم منحه للعمالة الدائمة، ولكن يشترط أن يكون قد مر على موعد التعيين خمس سنوات.

ويشترط أن يكون العائد بنسبة تبلغ 11% في حالة وجود ضامن حكومي و 11.7% أثناء عدم وجود ضامن حكومي.

من هم مستحقي قرض بنك ناصر الاجتماعى

هناك عدد من الفئات المستحقة التي تم تحديدها من قبل بنك ناصر الاجتماعي في جمهورية مصر العربية التي يمكنها الحصول على القرض الشخصي المقدم من خلاله، وهذه الفئات تتمثل جميعها في النقاط التالية:

كافة الموظفين في الحكومة المصرية والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

جميع الأشخاص أصحاب المعاشات.

وكذلك الأفراد ورثة المعاش.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك ناصر الاجتماعي

لتقديم طلب الحصول على قرض بنك ناصر الاجتماعي، لابد أن يتم تقديم العديد من الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة التي يكون البنك في حاجة إليها ليتم دراسة حالة صاحب القرض لتوضيح مدى توافر شروط وضوابط الحصول على القرض الشخصي المقدم من قبل ناصر، كما تختلف الأوراق المطلوبة طبقا للفئة التي ترغب في الحصول على القرض، وتتمثل هذه الأوراق فيما يلي:

الأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات

الرقم التأميني الخاص بالشخص المتقدم للقرض.

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي السارية المفعول لصاحب القرض.

إيصال مرافق حديث.

بيان مفردات الدخل الشهري ( بيان معاش/ بيان بنصيب الورثة) الخاص بالشخص المتقدم للحصول على القرض.

نفس الأوراق يتم إحضارها للفرد الضامن بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات الراتب الشهري.

الأوراق المطلوبة من الموظفين الحكوميين