“هتشتري من عند مين؟؟”.. اسعار كحك العيد 2024 في جميع المحلات “ايتوال، العبد، تسيباس”

اسعار كحك العيد 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن اسعار كحك العيد 2024 في ظل اقتراب عيد الفطر المبارك، والذي من المقرر أن يكون أولى أيامه 10 من شهر ابريل القادم وفقا للحسابات الفلكية، ودائما ما تختلف اسعار الكحك والبسكويت من عام لآخر وفقا لأسعار المواد الخام، وهذا العام شهدت تلك المخبوزات ارتفاعا ملحوظا خاصة في المحلات الشهيرة.

اسعار كحك العيد 2024

وقد جائت اسعار كحك العيد 2024 مرتفعة جدا في جميع محلات الحلوى الشهيرة، الامر الذي يجعلنا نحزم أنها لا تناسب الكثير من المواطنين وتحديدا الطبقات الفقيرة، فيما وفرت الحكومة الكحك والبسكويت في منافذها بأسعار لا تقبل المنافسة.

اسعار كحك العيد 2024 العبد

علبة كحك مشكل 1 كيلو= 250 جنيه مصري.

سعر علبة كحك بالشوكولاتة= 125 جنيه مصري.

علبة كحك وبسكوت مشكلة 1 كيلو= 230 جنيه مصري.

علبة كحك سادة 16 قطعة= 120 جنيه مصري.

كحك سادة ميني 18 قطعة = 146 جنيه مصري.

علبة كحك عجمية 16 قطعة= 120 جنيه مصري.

كحك فسدق 16 قطعة= 170 جنيه مصري.

علبة كحك ملبن 16 قطعة= 120 جنيه مصري.

بسكويت برتقال 36 قطعة= 110 جنيه مصري.

علبة بسكويت سادة 36 قطعة= 110 جنيه مصري.

بسكويت شوكولاته علبة 36 قطعة= 115 جنيه مصري.

علبة بسكويت مشكل 1 كيلو جرام= 200 جنيه مصري.

بيتي فور ميكس مكسرات 32 قطعة= 160 جنيه مصري.

اسعار كحك العيد 2024 ايتوال

كعك سادة 24 قطعة= 120 جنيه مصري.

كحك ملبن 24 قطعة= 120 جنيه مصري.

كعك عجوة 24 قطعة = 120 جنيه مصري.

كحك عجمية 24 قطعة = 120 جنيه مصري.

كعك عين جمل 24 قطعة = 150 جنيه مصري.

بسكويت نشادر 32 قطعة = 110 جنيه مصري.

بسكوت جوز هند 32 قطعة = 115 جنيه مصري.

بسكويت برتقال 32 قطعة = 115 جنيه مصري.

غريبة سادة 36 قطعة = 140 جنيه مصري.

بيتي فور مشكل 32 قطعة = 150 جنيه مصري.

علبة ميكس 1 كيلو جرام = 230 جنية مصري.

1.5 كيلو جرام علبة مشكلة = 370 جنيه مصري.

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