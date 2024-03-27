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“300 دينار تونسي social.gov.tn“ التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024 موقع وزارة الشؤون الاجتماعية
منحة تونس 300 دينار، تحرص بعض الحكومات العربية على تقديم منح ماديةة مع قدوم شهر رمضان الكريم وعيد الفطر، لمساعدة المحتاجين على تلبية احتياجاتهم وأسرهم في هذه الأيام المباركة، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أطياف الشعب وتحسين المستوى المعيشي لذوي الدخول المحدودة والتي لا تكفيهم لتوفير متطلباتهم الأساسية، وتقدم الحكومة التونسية منحة قدرها 300 دينار بشروط وضوابط معينة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال شروط الحصول على المنحة وطريقة التسجيل بها.
التسجيل في منحة تونس 300 دينار
أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس إمكانية التسجيل في منحة تونس 300 دينار الكترونيا وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، ثم تقوم الجهات المعنية ببحث الطلبات المقدمة واختيار من تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وأصحاب الأولوية منهم للاستفادة من هذه المنحة، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات وطريقة التسجيل :
- الدخول الى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- إدخال رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- من بين البرامج المتاحة قم باختيار “منحة 300 دينار”.
- عليك تعبئة استمارة الطلب وإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- النقر على “تسجيل الطلب” ثم ارساله، لتتم مراجعة طلبك والبت فيه في أقرب وقتك ثم الرد عليك بالقبول أو الرفض.
شروط منحة تونس 300 دينار
هناك عدة شروط وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية لابد أن تنطبق على المستفيد من منحة تونس 300 دينار، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي ك
- أن يكون تونسي الجنسية ومقيم بتونس بصفة دائمة.
- ألا يكون المتقدم موظفا في أي جهة حكومية أو خاصة.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 180 دينار.
- أن يكون لديه أطفال في المراحل التعليمية المختلفة ولا يستطيع سداد مصروفات دراستهم.