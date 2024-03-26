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“تجربة مميزة لا مثيل لها“ خطوات تنزيل واتساب الذهبي على هاتف الأندرويد Android.. مميزات لا مثيل لها
تنزيل واتساب الذهبي، واتساب الذهبي من أكثر تطبيقات السوشيال التي تشهد اقبالا كبيرا من المستخدمين، حيث يقوم بتحميله واستخدامه ملايين المستخدمين من مختلف الدول حول العالم، والمميزات التي يتمتع بها الواتساب الذهبي هي الذي جعلته تطبيق الدردشة المفضل عند الكثيرين الذين يرغبون في خصوصية أكبر وسهولة أكثر، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة ورابط تنزيل واتساب الذهبي وأبرز مميزاته.
خطوات تنزيل واتساب الذهبي على هاتف الأندرويد
واتساب الذهبي يعد واحدا من التطبيقات الأعلى تحميلا في الوطن العربي، لأنه بناء على تجربة مستخدميه يعد أفضل من الواتساب الأصلي سواء في الأداء أو المميزات الإضافية التي تتوافر به أو الشكل وطريقة الاستخدام، وسنوضح لكم فيما يلي طريقة تنزيل واتساب الذهبي بالخطوات :
- قبل التحميل قم في البداية بالاحتفاظ بنسخة من الدردشة الموجودة بالواتس اب الأصلي حتى لا تفقد البيانات السابقة تماما.
- افتح تطبيق المتجر من هاتفك واكتب whatsapp gold في محرك البحث.
- اختر النسخة التي تود تحميلها واضغط على Install أو تنزيل.
- خلال وقت قصير ستجد التطبيق على هتفك قم بفتحه واتبع خطوات إنشاء الحساب.
أهم مميزات واتساب الذهبي
الذين يفضلون الواتساب الذهبي عن العادي أعربوا عن كونه تجربة مميزة وفريدة لأنه به إمكانيات تفوق الواتساب الأصلي ومميزات رائعة ومناسب لحسابات الأعمال بشكل أخص، وسنعدد لكم فيما يلي أهم مميزات واتساب الذهبي :
- إمكانية تحميل استوريهات جهات الاتصال على هاتفك.
- متوافر به واجهات متعددة وسمسات كثيرة وإيموجي متنوعة.
- القدرة على اخفاء الظهور وقراءة الرسائل.
- تعطيل استقبال الرسائل دون الاضطرار الى قفل الواي فاي.
- إذا قام الطرف الآخر بحذف الدردشة تستطيع أنت الاحتفاظ بها دون حذف.
- إمكانية إنشاء دردشة خاصة بك.