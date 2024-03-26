تابع HD.. مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154 عبر تردد قناه الفجر الجزائريه 2024

ننشر لكم مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154، حيث يعد مسلسل قيامة عثمان من أفضل المسلسلات التركية الشهيرة الذي حقق أعلى نسب مشاهدة منذ بدء عرضه حتى الآن، وتدور أحداثه حول الغازي عثمان بن أرطغول مؤسس الدولة العثمانية التي أصبحت من أقوى الدول في ذلك الوقت، وعن الحروب والانتصارات التي حققتها.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154

يترقب الكثيرون مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154، ويتم عرض هذا المسلسل على عدد من القنوات الفضائية ومنها مايلي:

قناة ATV التركية يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، 17 رمضان 1445

كما يعرض على قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس القادم 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 بتوقيت السعودية، والساعة 11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة،

كذلك يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الصعايدة المصرية في تمام الساعة 10 مساء، ويتم إعادة الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 9 مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل قيامة عثمان على العديد من القنوات الفضائية منها قناة الفجر الجزائرية التي يمكن استقبال ترددها على القمر الصناعي نايل سات عن طريق التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

كما يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات عن طريق التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

ويمكن متابعة مسلسل قيامة عثمان عن طريق قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات عن طريق التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10679.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

كما يمكن استقبال تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي عرب سات عن طريق التالي: