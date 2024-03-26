“وزارة التربية” اسماء تعيينات المقبولين في التعاقد 2024 عموم محافظات العراق

أعلنت وزارة التربية عن المقبولين في وظائف الوزارة بمختلف المحافظات العراقية لجميع الكوادر البشرية الراغبة في الإلتحاق بمثل هذه المناصب، إضافة إلى أن عدد العقود المنوط شمولهم حتى الأن بلغوا قرابة 50 ألف عقد، فضلاً عن أن الوزارة تقوم بمراجعة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة من قبل كافة التخصصات، والعمل على قبول ما هو منطبق عليهم شروط وضوابط التقديم.

كيفية الإستعلام عن أسماء تعيينات عقود وزارة التربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

القيام بإختيار نوع الوظيفة المتقدم إليها.

كتابة جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الشخص.

مراجعة المعلومات بكل دقة ووضوح.

الضغط على زر “استعلام”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالشخص المتقدم.

شروط تعيينات وزارة التربية في العراق 2024

تتمثل أهم شروط التقديم في وظائف التربية العراقية، كما نص على الأتي:-