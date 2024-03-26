ما هي رموز استرداد شدات ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile UC؟ وكيفية استبدال أكواد ببجي من الموقع الرسي

تقوم لعبة ببجي بتوفير رموز واكواد يتم استخدامها في اللعبة من حين إلى آخر، لتساعد على منح اللاعبين العديد من الإمكانيات المتاحة التي يرغبون بها كالحصول على دعم فني أو تغيير الملابس أو الحصول على سلاح نادر، زيادة عدد الفرص داخل الجولة، تغيير الشخصية… إلخ، والعديد من الرموز الآخر التي تمنح العديد من الامتيازات داخل اللعبة

ما هي رموز استرداد لعبة ببجي؟

تمنح لعبة ببجي العديد من الرموز التي تساعد على تطور اللعبة وتحسين مستواك في اللعبة، مما يتيح لاعبي ببجي فرصة الحصول على عنصر نادر، من استخدام أحد هذه الرموز، وبينما تتمثل هذه الرموز في ما يلي:

رمز R89FPLM9S يمنح هذه الزمر للاعبين قميص خاص يمكنك استخدام القميص في الحصول على مظهر جيد لشخصية اللاعب في اللعبة.

رمز BIFOZBZE6Q يمنح هذا الرمز اللاعب قناع بشكل خاص يمكن ارتداؤه في الحروب والمعارك القوية لحماية وجهه اللاعب في اللعبة، بالإضافة إلى لمسة جمالية وحماسية مختلفة للاعب من حيث المظهر الخارجي.

كيفية استبدال رموز شدات ببجي

يمكن لجميع لاعبي لعبة ببجي استبدال رموز شدات ببجي، من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي: