” تكبير الموعد رسمياً بمناسبة رمضان” .. موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 77

ينتظر العديد من المواطنين السعوديين، خاصة المستفيدين من برنامج حساب المواطن، موعد إيداع حساب المواطن، يتزامن صرف هذه الدفعة مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 1445، وأوضح البرنامج سابقًا أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو اليوم الذي يسبقه أو يليه في حالة وجود إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية.

حقيقة تبكير ‏موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 77 لشهر ابريل 2024

يثير الكثير من الأفراد استفساراتهم عبر محركات البحث بشأن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 77 لشهر أبريل 2024، حيث يتطلعون إلى معرفة الجدول الزمني الذي حدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف الدعم الذي يقدمه برنامج حساب المواطن، وقد أعلن المتحدث الرسمي للبرنامج عبر منصة أكس تبكير موعد صرف الدفعة 77 ليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024، نظرًا لتزامن موعد الصرف الرسمي مع أجازة عيد الفطر المبارك.

شروط الحصول على دعم برنامج حساب المواطن

تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والضوابط للمواطنين السعوديين الذين يرغبون في الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن، وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد الحد الأقصى المحدد من قبل الوزارة، والذي يبلغ 20 ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

يجب تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت مقدار الدخل الشهري.

يجب تجنب الإقامة في المواقع الحكومية بما في ذلك بيوت المسنين في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول ذات قيمة عالية.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

توجد سلسلة من الخطوات البسيطة والسهلة التي توضحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمن يرغبون في التحقق من أهليتهم في برنامج حساب المواطن، وتتمثل هذه الخطوات في النقاط التالية: