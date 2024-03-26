مشروع قانون العفو العام 2024 في الاردن والقضايا المستثناة

يريد الكثير معرفة مشروع قانون العفو العام 2024، حيث قام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، بتوجيه يوم الأربعاء بإصدار توجيه بالتجهيز لإصدار قانون العفو العام في الأردن، وجاء هذا الإعلان كجزء من الاحتفال بالذكرى الفضية لاستلام جلالته مهامه الدستورية كملك للبلاد، مُعرِبًا عن مرور ربع قرن على توليه سدة الحكم.

مشروع قانون العفو العام 2024

أكدت الأستاذة المتخصصة في القانون الدستوري في المملكة أن جلالة الملك عبد الله الثاني أصدر أمرًا بإعداد مشروع لقانون عفو عام يُطبق في الأردن لعام 2024، ويشمل هذا العفو جميع أشكال القضايا بما في ذلك الجرائم الجنائية، الجنايات، الجنح، والمخالفات التي وقعت في الفترة الزمنية المحددة بالقانون، وأشارت إلى وجود استثناءات لبعض الجرائم وفقًا للتعديلات المدخلة على القوانين السابقة.

موعد صدور قانون العفو العام 2024

من المتوقع أن تجرى إجراءات العفو الشامل في الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب، المقررة في اليوم الرابع من نيسان لعام 2024، حيث يُلزم الحكومة الأردنية بإعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلس الأعيان ليخضع للدراسة والمصادقة، ثم يُرفع إلى جلالة الملك للتوقيع عليه وإصداره بواسطة الإدارة الملكية، وفي حال عدم تمكن الحكومة من إعداد القانون في الوقت المحدد، ستُعقد دورة خاصة لمناقشة مشروع القانون.

الجرائم التي لا يشملها العفو

خرج من تلك التشريعات استثناء محدد لعدد من المخالفات، ويتضح ذلك في النقاط التالية:

جرائم الإرهاب.

أوامر السجن التي أصدرتها الجهات الإدارية لتنفيذ القانون.

جرائم التجسس.

الاعتداء على الكرامة.

جميع القضايا ذات الصلة بالحقوق المدنية.

الأفعال الإجرامية التي تشكل تهديداً لسلامة الوطن، سواء كانت داخلياً أو خارجياً.

الهدف من مشروع قانون العفو العام 2024

أفاد الملك بأن الهدف من اعتماد مبادرة قانون العفو الشامل يتمثل في تحقيق الأهداف التالية: