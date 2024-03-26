تابع hd.. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 63 مترجمة للعربية بجودة عالية وجميع القنوات الناقلة

ينتظر العديد من الجمهور مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 63، حيث يعد من أفضل المسلسلات التركية، ومن ثم لديه جماهرية عديدة في الوطن العربي، كما ينتظر الجمهور الحلقة بشغف كبير ليشاهدا الأحداث الجديدة في قصة حب سيران وفريد، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 63

يمكنك مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 63، حيث يتم في هذه الحلقة خطوبة سيران بأكين، كما قام فريد بخطفها، وقام كاظم أوغلو بتهديد فريد، وفي نهاية الحلقة يتوقع أن تعود سيران، كما يتم عرض المسلسل كل يوم جمعه في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل طائر الرفراف 2024

يشارك في مسلسل طائر الرفراف العديد من الأبطال، ومنهم ما يلي:

عفران سارك أوغلو.

وكذلك أيضًا ميرت رمضان دمير.

وأيضًا شريف سيزر.

وجيتين تيكندور.

وأيضًا جولتشين سانتيرجي أوغلو.

وإيمري التوق.

وكذلك أيضًا جودة كانسو.

ويشارك أيضًا أرسين أويتشي.

و بيريل بوزان.

و دودج وكان بولات.

وأيضًا إرم أتوج.

وكذلك دوجان ولي سيرانو.

وبوس بوس كهرمان.

وأيضًا كانسو بيكر.

وسيلين أوزتورك.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يمكنك مشاهدة مسلسل طائر الرفراف على قناة تي في التركية على النايل سات وعرب سات، يجب ضبط الجهاز على الترددات التالية:

تردد قناة تي في التركية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الإستقطاب: أفقي.

تردد قناة تي في التركية على عرب سات