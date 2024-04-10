“الصندوق الوطني للتقاعد mtess.gov.dz“ سلم رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر + خطوات الاستعلام عن الزيادة

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين والتي من المقرر صرفها بداية من شهر مايو القادم، يجب العلم أن ذلك يعد واحد من أبرز برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة داخل الجزائر للأشخاص المتقاعدين عن العمل وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، سوف نقدم لكم من خلال مقالنا الزيادة المقرر إضافتها ورابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

الصندوق الوطني للتقاعد

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم إضافة زيادة على رواتب المتقاعدين بنسبة تصل حتى 5٪ وسوف يكون سلم رواتب المتقاعدين كالتالي:

من المقرر أن يتم زيادة رواتب الأشخاص الذين يحصلوا على راتب قدره 20.000 دينار أو أقل بنسبة 5٪.

بينما الأشخاص الذين رواتبهم تتعدى 20.000 سوف يتم زيادة الراتب بنسبة تصل حتى 4٪.

أما فيما يخص الأشخاص الذين تتراوح رواتبهم ما بين 50 ألف دينار وحتى 80 ألف دينار سوف يتم زيادة الراتب بنسبة تصل حتى 3٪.

بينما الأشخاص الذين رواتبهم تتعدى 80 ألف سوف يتم إضافة زيادة بنسبة 2٪.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين يجب اتباع الخطوات التالية: