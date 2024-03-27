“توم وجيري بيتخانقوا“ نزل تردد قناة توم وجيري للأطفال 2024 واستمتع بأحلى مغامرات القط والفار

يتساءل عدد كبير من الأمهات والآباء عن تردد قناة توم وجيري أطفال الجديد 2024 وهي واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال والتي تقوم بعرض مسلسل توم وجيري الذي يحبه الجميع، يجب العلم أن القناة تقوم بعرض المحتوى الخاص بها على مدار اليوم وبشكل مجاني تماما دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها وخطوات تنزيل القناة على الرسيفر.

تردد قناة توم وجيري 2024

يجب العلم أن القناة تحرص على عرض محتوى عالي الدقة والجودة كما أنها قامت بحل مشاكل التشويش التي كانت تواجهها، على الرغم أنه تم إطلاق القناة منذ وقت قصير إلا أنها نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة توم وجيري على الرسيفر الخاص بك

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق من أجل تنزيل قناة توم وجيري بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب لمراكز الصيانة، والخطوات كالتالي: