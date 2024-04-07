“وزارة المالية 500.000 دينار عراقي“ سلم رواتب الموظفين 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة mof.gov.iq

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر زيادة رواتب الموظفين داخل دولة العراق وذلك من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار والأحوال الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الجميع ومساعدتهم في الحصول على الإحتياجات الخاصة بهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا سلم رواتب الموظفين في العراق.

سلم رواتب الموظفين في العراق

وفقا لما صرحت اللجنة النيابية في العراق أنه من المقرر تعديل سلم رواتب الموظفين ليكون كالتالي:

سوف يكون راتب العاملين في الدرجة الأولى هو مليون و200 ألف دينار.

بينما من المقرر أن يكون راتب موظفي الدرجة الثانية هو مليون و 37 ألف دينار.

سوف يحصل العاملين في الدرجة الثالثة على راتب قدره 830.000 دينار.

بينما سوف يكون الراتب الخاص بالعاملين في الدرجة الرابعة هو 792.000 دينار.

من المقرر أن يكون رواتب العاملين في الدرجة الخامسة هو 675.000 دينار.

زيادة رواتب الموظفين في العراق 2024

من المقرر زيادة رواتب كل من الدرجة الثامنة والتاسعة والعاشرة بنسبة تصل حتى 50٪ وبناء على ذلك سوف يكون الحد الأدنى للأجور في تلك الدرجات هو 452.000 دينار والحد الأقصى هو 670.000 دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند الاستعلام عن رواتب الموظفين والتي تكون كالتالي: