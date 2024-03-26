فرح طفلك.. ثبت الان تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور الجنة ، حيث يُعتبر واحدًا من أبرز الترددات المطلوبة، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، وتأسست قناة طيور الجنة عام 2008 و يمتلكها رجل الأعمال الأردني الشهير خالد مقداد، ومنذ إطلاقها وحتى اليوم، حققت القناة شهرة واسعة، واستجابةً لاحتياجات الآلاف من الأسر ، قامت إدارة القناة بإنشاء قناة جديدة تستهدف الأطفال في الفئة العمرية الصغيرة، أي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات في المقابل، تركز قناة طيور الجنة الأصلية على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024:

منذ إطلاقها الأول، حققت قناة طيور الجنة نجاحًا هائلاً وملموسًا، وذلك بفضل المحتوى الترفيهي الرائع الذي تقدمه. تعتمد القناة على استراتيجية فريدة تهدف إلى جذب انتباه الأطفال وفتح آفاقهم بأسلوب متميز، تتميز قناة طيور الجنة بعدة سمات تميزها عن غيرها، مما يسهل تواصلها مع الأطفال بكل سهولة ويجذب اهتمامهم، وتعتبر هذه السمات الفريدة مكونًا أساسيًا لنجاحها المستمر، و تقدم محتوى ترفيهي ممتع يتناسب مع اهتمامات الأطفال، وتستخدم أساليب وتقنيات جذابة للحفاظ على انتباههم.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024:

من خلال اتباع الخطوات التالية وضبط الترددات التالية تستطيع الحصول على أعلى مستوى جودة الصوت الصورة:

اسم القمر : نايل سات

تردد القناة : 11274.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

تردد قناة طيور الجنة القمر عرب سات

ومن خلال التردد التالى تستطيع ضبط تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة ويسر.

تردد القناة:11310.

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:30000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: SD.