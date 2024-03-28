“300 دينار في محفظتك“ رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط المطلوبة social.gov.tn

أطلقت الحكومة في تونس منحة 300 دينار تونس والتي تقوم بمنحها للأسر الفقيرة والتي ليس لديها مصدر دخل ثابت وذلك من أجل تحسين المستوى المعيشي لديهم ومساعدتهم في الحصول على الحاجات الأساسية الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط التقديم في المنحة والشروط اللازم توافرها.

منحة 300 دينار تونس

للتسجيل في منحة 300 دينار يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس. من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة خدماتنا ومنها قم بالدخول على خيار منحة 300 دينار. يرجى ملء نموذج المنحة بالبيانات المطلوبة. يجب إرفاق الوثائق المطلوبة. أخيرا قم بالنقر على كلمة إرسال الطلب وسوف يتم التحقق من البيانات المدخلة والتواصل معكم.

الشروط المطلوبة للتسجيل في منحة 300 دينار

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التسجيل في منحة 300 دينار وهي:

يجب أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم ليس لديه مصدر دخل ثابت.

يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل مستمر.

يجب تقديم البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم.

تقديم وثيقة الإقامة.

يجب تقديم مايثبت أن المتقدم غير مالك لأي أشياء باهظة الثمن.

حقيقة زيادة منحة 300 دينار تونسي

انتشرت بعض الأخبار حول زيادة قيمة المنحة مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلوا حول ذلك الأمر ولكن وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه لا يوجد صحة لتلك الأخبار وأن قيمة المنحة ثابتة كما هي وفي حين وجود أي تغيير سوف يتم الإعلان عنها من خلال المصادر الرسمية.