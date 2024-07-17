“800 دينار جزائري في محفظتك“ كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz

مع الأحوال الاقتصادية السيئة التي تشهدها جميع البلاد في الفترة الحالية قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه بشكل شهري للسيدات الذي ليس لديهم مصدر دخل ثابت وذلك من أجل توفير حياة أفضل لهم ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة المرأة الماكثة في البيت

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في منحة المرأة الماكثة وهي:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التشغيل في الجزائر. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على خانة الخدمات الإلكترونية ومنها اختار منحة البطالة ثم توجه إلى خانة منحة المرأة الماكثة في البيت. يرجى ملء النموذج الخاص بالمنحة وإرفاق الأوراق المطلوبة. أخيرا يجب النقر على زر إرسال الطلب وانتظري حتى يتم مراجعة البيانات من قبل الجهات المسؤولة. من الممكن أيضا التقديم من خلال مكتب البلديات.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

قامت وزارة التشغيل بالجزائر بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على منحة المرأة الماكثة وهي: